World Cup 2026: Uruguay, Colombia và Paraguay hoàn thành 6 suất trực tiếp của khu vực Nam Mỹ

Thêm các đội tuyển Uruguay, Colombia và Paraguay đã giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Như vậy, sau khi kết thúc lượt trận áp chót của vòng loại khu vực Nam Mỹ vào thứ Năm, đã xác định xong tất cả 6 suất chính thức của khu vực.

Uruguay vượt qua nhiều biến động để sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi Argentina, Brazil và Ecuador là những đội đã sớm giành quyền đến World Cup 2026, không ngoài dự đoán, những quyền lực truyền thống của khu vực đều tận dụng ưu thế và lần lượt hoàn thành nhiệm vụ. Colombia giành vé sau chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Bolivia. Ngôi sao James Rodriguez mở tỷ số ở phút 31, trong khi John Cordoba và Juan Fernando Quintero ghi thêm bàn thắng trong hiệp hai để ấn định chiến thắng cho Colombia. Trong khi đó, Uruguay cũng có được điều mình muốn khi đánh bại Peru 3-0. Kết quả này cũng hoàn toàn chấm dứt cơ hội cạnh tranh vị trí thứ 7 và suất chơi trận play-off liên lục địa của Peru.

Paraguay chỉ hòa Ecuador 0-0 trên sân nhà nhưng như vậy là đủ để họ giành quyền tham dự giải đấu toàn cầu. Đây cũng là lần đầu tiên Paraguay trở lại World Cup sau 16 năm. Lần gần nhất họ tham dự là tại Nam Phi năm 2010, nơi Paraguay đã để thua ở tứ kết trước nhà vô địch Tây Ban Nha.

Ở các diễn biến khác tại vòng đấu áp chót. Nhà vô địch World Cup Argentina đã đánh bại Venezuela 3-0, với hai bàn thắng của Lionel Messi và tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng Nam Mỹ. Brazil cũng dễ dàng đánh bại đối thủ khủng hoảng Chile 3-0, với các bàn thắng đều được ghi bởi những ngôi sao đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh như Estevao, Paqueta và Bruno Guimaraes.

Lượt trận cuối cùng vào ngày 9-9 chỉ là để quyết định tấm vé với tham dự play-off liên lục địa, là cuộc chiến giữa Venezuela (thứ 7, 18 điểm) và Bolivia (thứ 8, 17 điểm). Tại đây, cơ hội đang chia đều khi họ đều được chơi trên sân nhà và các đối thủ đều đã hoàn thành nhiệm vụ - khi Venezuela tiếp Colombia, còn Bolivia chào đón Brazil.

PHI SƠN