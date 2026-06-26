World Cup 2026 sớm lập kỷ lục khán giả với hơn 3,6 triệu người

Giải vô địch bóng đá thế giới nam 2026 đã trở thành kỳ World Cup có lượng khán giả cao nhất trong lịch sử FIFA vào thứ Năm, vượt qua kỷ lục trước đó là 3.587.538 người hâm mộ được thiết lập tại World Cup 1994.

Cổ động viên của đội tuyển Brazil tại World Cup 2026.

Trong lượt đấu cuối bảng I hôm thứ Năm trận đấu giữa Ecuador và Đức tại sân vận động New York-New Jersey chứng kiến tổng số khán giả của giải đấu đã bị vượt qua với 3.587.539 người, FIFA cho biết. Vào phút thứ 65 của trận đấu giữa Ecuador và Đức, FIFA đã vinh danh người hâm mộ thứ 3.587.539 trên sân cùng với huyền thoại bóng đá Đức, Sami Khedira khi kỷ lục được công bố bên trong sân vận động.

Sau khi trận đấu giữa Bờ Biển Ngà và Curacao tại sân vận động Philadelphia kết thúc, kỷ lục khán giả mọi thời đại của World Cup hiện đang ở mức 3.605.357 người - và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên. Giải vô địch bóng đá thế giới nam 2026 cũng đã lập kỷ lục mới về số lượng khán giả đến sân trong một ngày vào thứ Năm, với 384.206 người hâm mộ trên tất cả các trận đấu. Giải đấu cũng đang trên đà thiết lập kỷ lục về tỷ lệ lấp đầy sân vận động cao nhất trong lịch sử World Cup với 99,7%.

World Cup 1994, được tổ chức tại Mỹ, đã lập kỷ lục về số lượng khán giả mọi thời đại với 3.587.538 người trong 52 trận đấu. Tại giải đấu đó, có 24 đội tuyển quốc gia tham gia, và các sân vận động đạt khoảng 96% sức chứa. Tuy nhiên, số lượng đội tham gia đã tăng lên trong kỳ giải năm nay. World Cup 2026 là giải đấu đầu tiên có 48 đội tham gia, nhiều hơn 12 đội so với World Cup 2022 tại Qatar. Tổng cộng 104 trận đấu sẽ được diễn ra tại World Cup 2026 - nhiều hơn 40 trận so với năm 2022.

LINH SƠN