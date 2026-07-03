World Cup 2026 - Niềm đam mê thôi thúc hành trình trải nghiệm

Với nhiều người, hành trình trực tiếp thưởng lãm World Cup 2026 không chỉ được nuôi dưỡng bằng đam mê, mà còn là quãng thời gian hồi hộp chờ đợi từ lúc xin visa, săn vé vào sân đến hoàn tất thủ tục. Cũng có cổ động viên (CĐV) tận dụng cơ hội này để phục vụ công việc, biến chuyến đi đến Bắc Mỹ thành trải nghiệm đáng nhớ theo cách riêng.

Vừa xem bóng đá, vừa học hỏi

Giữa hơn 64.000 khán giả phủ kín sân Hard Rock (Mỹ) trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Colombia, CĐV Trần Quốc Khánh nổi bật với chiếc áo số 7 màu đỏ của tuyển Bồ Đào Nha. Đó là số áo của Cristiano Ronaldo, thần tượng mà anh yêu mến từ khi là học sinh ở quê nhà Nghệ An. Với anh, những cảm xúc tại World Cup không thể đo đếm bằng tiền và hoàn toàn xứng đáng.

Anh Trần Quốc Khánh dự khán trận Bồ Đào Nha - Columbia (ẢNH: NVCC)

“Tôi nghĩ đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo. Nếu bỏ lỡ lần này, sẽ không còn cơ hội được trực tiếp nhìn cậu ấy thi đấu ở sân chơi lớn nhất thế giới nữa”, anh Khánh chia sẻ. Hơn 90 phút thi đấu trên sân Hard Rock, nam CĐV gần như không rời mắt khỏi từng bước chạy của siêu sao người Bồ Đào Nha. Mỗi pha xử lý, mỗi lần Ronaldo xuất hiện trên màn hình lớn đều nhận được những tràng pháo tay cùng tiếng hò reo vang dội từ khán đài. Anh Khánh hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt, cổ vũ cùng các CĐV đến từ Bồ Đào Nha và nhiều quốc gia khác.

Chuyến đi của anh Khánh không đơn thuần với tư cách người hâm mộ. Anh hiện là Giám đốc Điều hành tại Thái Sơn Nam TPHCM, CLB giàu thành tích nhất futsal Việt Nam, từng có nhiều năm tham gia công tác điều hành tại các đội V-League. Vì vậy, World Cup cũng là dịp để anh quan sát và học hỏi cách một sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới được tổ chức. Anh có cơ hội gặp gỡ và trao đổi với một số nhân sự tham gia công tác tổ chức World Cup 2026 của FIFA, từ đó tìm hiểu quy trình vận hành trận đấu, cách phục vụ khán giả cũng như hoạt động giải trí đi kèm. Từ khu vực tiếp khách VIP và người hâm mộ, hệ thống bán hàng lưu niệm, dịch vụ ăn uống cho đến các chương trình tương tác trước giờ bóng lăn... mọi khâu đều được tổ chức bài bản và chuyên nghiệp. Đây là kinh nghiệm rất quý để anh có thể vận dụng vào công tác tổ chức tại CLB, góp phần nâng cao trải nghiệm dành cho người hâm mộ, thúc đẩy sự phát triển của bóng đá và futsal Việt Nam.

Thuyết phục gia đình để bay nửa vòng trái đất

Ở đối diện khán đài của anh Khánh là hành trình đầy cảm xúc của nữ CĐV Trần Đan Thi. Cô gái đến từ Đắk Lắk quyết định “liều mình” bay sang Mỹ chỉ để được tận mắt chứng kiến Ronaldo thi đấu. Lần đầu bay nửa vòng trái đất nơi xa lạ, Đan Thi chuẩn bị cho chuyến đi từ hơn nửa năm trước. Từ việc xin visa, đặt vé máy bay, xây dựng lịch trình kéo dài 10 ngày đến vé vào sân với giá khoảng 4.000USD, mọi thứ được cô tính toán cẩn thận. Không chỉ vậy, cô còn vượt qua những đắn đo của chính mình và kiên trì thuyết phục gia đình, bởi cô gái trẻ đi xa một mình chưa bao giờ là điều dễ dàng. “Tôi thật may mắn khi được ba mẹ ủng hộ cho đam mê nhưng kèm theo nhiều dặn dò”, Đan Thi thông tin.

“Không một chiếc tivi nào có thể truyền tải hết cảm xúc ấy”, Đan Thi thốt lên khi lần đầu bước vào sân Hard Rock. Theo cô, mọi thứ đều vượt xa những gì bản thân từng tưởng tượng. Khi Ronaldo bước ra sân khởi động, cô gần như chết lặng. “Tôi không tin được mình đang nhìn thấy anh ấy bằng xương bằng thịt, trong một trận đấu World Cup. Tôi rưng rưng nước mắt vì quá xúc động. Cảm giác như thần tượng bước ra từ giấc mơ và xuất hiện ngay trước mắt mình”, cô nhớ lại. Trong lúc mải mê ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, một nữ CĐV Colombia bên cạnh bất ngờ chủ động ngỏ ý chụp giúp cô vài tấm ảnh. Hành động nhỏ ấy làm Đan Thi cảm nhận rõ hơn sự thân thiện của người hâm mộ và cách tình yêu bóng đá có thể kết nối con người đến từ những nền văn hóa khác nhau.

HỮU THÀNH