World Cup 2026: Morocco là chủ nhân tấm vé thứ 17

Morocco đè bẹp Niger với tỷ số 5-0 tại Rabat vào thứ Sáu để giành ngôi đầu bảng E, qua đó cũng trở thành đội đầu tiên của châu Phi giành vé dự World Cup 2026, và là đội tuyển thứ 17 chính thức ghi tên mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm tới.

Ismael Saibari lập cú đúp trong hiệp một sau khi Abdul-Latif Goumey bị đuổi khỏi sân, và các bàn thắng trong hiệp hai của Ayoub el Kaabi, Hamza Igamane và Azzedine Ounahi đã hoàn tất chiến thắng thống trị 5-0. Chiến thắng thứ sáu liên tiếp đã giúp Morocco vươn lên dẫn đầu bảng với 18 điểm, đồng thời chính thức có lần thứ bảy góp mặt tại kỳ World Cup danh giá, hoàn thành nhiệm vụ sớm trước hai trận đấu.

Morocco đã gây bất ngờ khi lọt vào bán kết World Cup 2022 tại Qatar. Đội tuyển có biệt danh ‘Atlas Lions’ khi đó đã dẫn đầu bảng đấu có sự góp mặt của Croatia và Bỉ, đồng thời loại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở vòng đấu loại trực tiếp. Chuỗi trận ấn tượng này chỉ kết thúc ở bán kết khi họ để thua Pháp 0-2. Morocco chung cuộc đứng thứ tư sau khi thua Croatia trong trận play-off. Tuy nhiên, HLV Walid Regragui ở chiến dịch này đang trình làng một đội hình mới mẻ. Đơn cử trong chiến thắng Niger, trong danh sách ghi bàn chỉ có Ounahi từng có tên trong đội hình World Cup 2022.

Ở các diễn biến khác. Ai Cập có thể là đội tiếp theo cùng Morocco tham dự World Cup 2026. Ở bảng A, Ai Cập đã đánh bại đối thủ chính Ethiopia 2-0 tại Cairo nhờ bàn thắng của các ngôi sao Ngoại hạng Anh như Mohamed Salah và Omar Marmoush. Chiến thắng này giúp ‘Pharaoh’ duy trì khoảng cách năm điểm ở ngôi đầu khi còn ba trận đấu nữa. Ai Cập sẽ chắc suất nếu họ đánh bại chủ nhà Burkina Faso vào ngày 9-9.

Tại Bloemfontein, Nam Phi cũng duy trì khoảng cách năm điểm ở ngôi đầu bảng C sau khi đánh bại Lesotho 3-0, nhờ các bàn thắng của Oswin Appollis, Mohau Nkota và Lyle Foster. Bafana Bafana sẽ giành vé vào vòng chung kết nếu họ đánh bại Nigeria vào ngày 9-9, trong khi Benin và Rwanda mất điểm.

Trong khi đó, Bờ Biển Ngà đã giành lại ngôi đầu bảng F sau khi đánh bại Burundi với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng trong hiệp một của Vakoun Issouf Bayo tại Abidjan. Bờ Biển Ngà đang hơn đội xếp thứ hai Gabon một điểm, và hai đội sẽ gặp nhau tại Franceville vào ngày 9-9.

Tại Juba, CHDC Congo đã củng cố vị trí dẫn đầu bảng B sau khi đè bẹp Nam Sudan 4-1 với cú đúp của Cedric Bakambu. ‘Leopards’ đang hơn đội xếp thứ hai Senegal - đội thắng dễ dàng 2-0 trước Sudan tại Diamniadio - một điểm, trước cuộc đụng độ giữa hai đội tại Kinshasa vào ngày 9-9…

THANH TUẤN