World Cup 2026: Mbappe giúp Pháp đánh bại Ukraine, Italy thắng tưng bừng trong ngày Gattuso ra mắt

Tiền đạo Kylian Mbappe đã trở lại thi đấu trong khuôn khổ World Cup vào thứ Sáu, anh tiếp tục ghi bàn và lần này tuyển Pháp giành chiến thắng 2-0 trước Ukraine trên sân trung lập ở Ba Lan để mở màn suôn sẻ tại vòng loại World Cup 2026.

Kylian Mbappe trở lại và ghi bàn giúp tuyển Pháp giành chiến thắng 2-0 trước Ukraine.

Đây là trận đấu đầu tiên của Mbappe tại giải đấu này kể từ cú hat-trick trong trận chung kết Qatar 2022, nhưng Les Bleus vẫn thua Lionel Messi và Argentina trên chấm phạt đền. Mbappe đã sử dụng tốc độ và kỹ thuật để vượt qua hậu vệ Illia Zabarnyi của Ukraine ở phút 82, qua đó nới rộng khoảng cách dẫn trước do Michael Olise tạo ra ở phút thứ 10 - và vượt qua trận đấu được xem là khó khăn nhất trong sáu trận vòng loại của Pháp. “Chúng tôi đã có rất nhiều thứ để mất, vì vậy thật tuyệt vời khi bắt đầu chiến dịch vòng loại bằng chiến thắng này”, HLV tuyển Pháp, Didier Deschamps chia sẻ với đài truyền hình TF1.

Bàn thắng thứ 51 trong sự nghiệp của Mbappe cho đội tuyển Pháp đã cân bằng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của Thierry Henry, nhưng ngôi sao của Real Madrid chơi ít hơn 32 trận. Chỉ có Olivier Giroud với 57 bàn thắng là có nhiều bàn hơn Mbappe. “Titi, tuyệt vời. Nhưng giờ tôi muốn vượt qua anh. Đó là một vinh dự”, Mbappe nói.

Cũng trong Bảng D, Iceland đã giành chiến thắng 5-0 trên sân nhà trước Azerbaijan và vươn lên dẫn đầu bảng. Tiếp theo Iceland sẽ đến Paris để gặp Pháp vào thứ Ba.

Italy thắng tưng bừng 5-0 trên sân nhà trước Estonia trong trận đầu tiên dưới quyền tân HLV Gennaro Gattuso

Đội tuyển Italy đã giành chiến thắng tưng bừng 5-0 trên sân nhà trước Estonia trong trận đấu đầu tiên dưới quyền tân HLV Gennaro Gattuso kể từ khi Luciano Spalletti bị sa thải. Azzurri phá vỡ sự kháng cự của thủ môn Karl Jakob Hein (Estonia) khi Moise Kean bật cao đánh đầu ghi bàn ở phút 58. Mateo Retegui, tiền đạo sinh ra tại Argentina, đã nâng tỷ số lên 2-0, và ghi bàn thắng thứ hai của cá nhân ở những phút cuối trận. Chen giữa là các bàn thắng của Raspadori và Bastoni.

Giành chiến thắng thứ 2 sau 3 trận, Italy vẫn xếp thứ 3 Bảng I khi Israel đã củng cố vị trí nhì bảng khi giành chiến thắng 4-0 trước Moldova, để nâng tổng số điểm lên con số 9. Ở lịch trình tiếp theo, Italy sẽ đối đầu Israel trên sân nhà trung lập Hungary vào thứ Hai, một ngày trước khi Na Uy (đội dẫn đầu với 12 điểm sau 4 trận) tiếp đón Moldova.

Thụy Sĩ khởi đầu Bảng B, bảng đấu 4 đội khá cân bằng, một cách hoàn hảo khi thắng áp đảo 4-0 trước đối thủ khó chơi Kosovo, với tất cả các bàn thắng đều được ghi trong hiệp 1. Ở cặp đấu còn lại, Slovenia và Thụy Điển chia điểm nhau khi hoà 2-2 tại Ljubljana.

Hy Lạp cũng đã có khởi đầu nhanh chóng ở Bảng C khi đánh bại Belarus 5-1, sau khi cầu thủ 17 tuổi được đánh giá cao Kostas Karetsas chỉ mất chưa đầy ba phút để ghi bàn trong trận ra mắt vòng loại World Cup. Trong khi Đan Mạch đã bị Scotland cầm hòa 0-0 trên sân nhà ở trận còn lại trong bảng đấu.

Croatia, đội bóng từng thất bại ở chung kết và bán kết tại hai kỳ World Cup gần nhất, đã giành chiến thắng chỉ với tỷ số 1-0 trên sân nhà trước Quần đảo Faeroe, qua đó có chiến thắng thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, CH Séc đã giành chiến thắng 2-0 trước Montenegro để tiếp tục trụ ở ngôi đầu Bảng L với 12 điểm sau 5 trận.

Chỉ những đội đứng đầu trong 12 bảng đấu vòng loại khu vực châu Âu, kết thúc vào tháng 11, mới được vào thẳng vòng chung kết tại Mỹ, Canada và Mexico. Các đội nhì bảng sẽ vào vòng play-off vào tháng 3.

VIỆT TÙNG