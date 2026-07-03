World Cup 2026 đối mặt với bài kiểm tra khắc nghiệt của nắng nóng

Khi giải đấu bước vào những trận đấu loại trực tiếp đầy kịch tính, một yếu tố khác đang nóng lên từng ngày, theo nghĩa đen. Các nhà dự báo cảnh báo về một "vòm nhiệt" (heat dome) khổng lồ đang đổ bộ, đẩy nhiệt độ tại một số thành phố chủ nhà lên mức có thể vượt quá 43°C (110°F). Sự khắc nghiệt của thời tiết đã và đang đặt ra những thách thức chưa từng có cho giải đấu, từ sức khỏe cầu thủ đến trải nghiệm của người hâm mộ.

Từ bên trong những sân vận động "lửa"

Không phải tất cả các sân vận động đều được trang bị như nhau. Những sân như Atlanta, Dallas và Houston may mắn có mái che có thể đóng mở và hệ thống điều hòa không khí. Nhưng thực tế, nhiều thành phố khác lại không có. Tại Toronto, nơi diễn ra trận đại chiến Bồ Đào Nha - Croatia vào ngày 2 tháng 7, hơn 43.000 khán giả sẽ phải phơi mình dưới thời tiết với nhiệt độ "cảm giác như" 40°C do độ ẩm cao. Tương tự, Philadelphia và Kansas City, với sức chứa hàng chục nghìn người, sẽ phải dựa hoàn toàn vào các giải pháp tạm thời như trạm phun sương, khu vực bóng mát và các trạm nước uống. Bản thân việc di chuyển đến sân đã là một thử thách. Tại Dallas, nhiệt độ mặt đường có thể lên tới 50°C, biến quãng đường đi bộ từ bãi đỗ xe hay nhà ga thành một hành trình gian nan.

Đối với các cầu thủ, việc thi đấu dưới cái nóng như thiêu đốt không chỉ gây mệt mỏi, mà còn tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng. Mất nước, chóng mặt, chuột rút, kiệt sức và trong trường hợp nặng nhất là say nóng gắng sức (exertional heat stroke) - một nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho VĐV - luôn thường trực. Bây giờ mới thấy sự đúng đắn của quy định bắt buộc 3 phút nghĩ uống nước trong mỗi hiệp đấu để các cầu thủ được bù nước.

Sức nóng thực sự có thể làm thay đổi cách trận đấu được vận hành. Các cầu thủ thường di chuyển ít hơn, quãng đường thi đấu bị rút ngắn và cường độ tổng thể giảm xuống để bảo toàn năng lượng. Điều này có thể làm mất đi sự hấp dẫn vốn có của các trận cầu đỉnh cao.

Bên ngoài sân: chống nóng mọi kiểu

Trước tình hình này, FIFA khẳng định đã thiết kế lịch thi đấu nhằm hạn chế các trận đấu vào thời điểm nóng nhất trong ngày và ưu tiên các sân có mái che. Họ cũng đã rút ngắn giờ hoạt động của các Fan Festival tại một số thành phố và trang bị ghế dự bị có điều hòa. Nhưng lời khuyên của các chuyên gia y tế dành cho người hâm mộ mới là điều quan trọng nhất: hãy uống nước trước khi cảm thấy khát, tìm bóng mát hoặc vào điều hòa bất cứ khi nào có thể, hạn chế uống rượu bia và nắm rõ các dấu hiệu của cảnh báo sớm như chóng mặt, lú lẫn, hay mệt mỏi tột độ.

Tại Philadelphia, nơi sẽ diễn ra trận đấu giữa Paraguay và Pháp đúng vào kỳ nghỉ lễ Độc lập Mỹ (4-7), tinh thần World Cup đang được thử thách một cách khắc nghiệt. Nhiệt độ dự báo có thể chạm mốc 37,8°C, nhưng cái nóng khó chịu nhất lại đến từ độ ẩm cao gần sông Delaware.

Chuyên gia khí tượng Tyler Roys của AccuWeather nhấn mạnh: "Những cổ động viên sẽ phải dành hàng giờ dưới ánh nắng trực tiếp với ít bóng râm, và chính sự phơi nhiễm kéo dài đó mới là nguyên nhân dẫn đến các vấn đề về sức khỏe do nhiệt. Những người hâm mộ đến từ vùng khí hậu mát mẻ đặc biệt dễ bị tổn thương." Các trạm giải nhiệt tại khu vực lễ hội dành cho người hâm mộ đã trở thành điểm đến cứu cánh.

Kerim Alan, một cổ động viên người Anh, hài hước chia sẻ: "Chúng tôi không quen với cái nóng này ở nhà. Vì vậy, chúng tôi sẽ chịu đựng nó trong vài giờ và rồi sẽ tìm đến điều hòa". Trong khi đó, Alan Assainov, một sinh viên Đại học Temple đến từ Kazakhstan, lại cho biết: "Tôi quen với thời tiết này, nhưng tôi nghĩ yếu tố chính ở đây là độ ẩm, vì chúng tôi gần sông và độ ẩm chỉ khiến thời tiết nóng hơn so với nhiệt độ thực tế”.

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LONG KHANG