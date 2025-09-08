World cup 2026: Depay đi vào lịch sử tuyển Hà Lan, tuyển Đức thắng trận đầu tiên

Memphis Depay đã trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của đội tuyển Hà Lan với hai bàn thắng trong chiến thắng 3-2 trước Lithuania ở vòng loại World Cup. Tuyển Đức đã có chiến thắng đầu tiên tại bảng A, bên cạnh những màn trình diễn thăng hoa của Tây Ban Nha và Bỉ hôm Chủ nhật.

Depay đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu tại Kaunas ở phút 11, và ghi bàn thắng quyết định ở phút 63. Theo FIFA, tiền đạo 31 tuổi này đã ghi bàn thắng thứ 51 và 52 cho Hà Lan, vượt qua kỷ lục 50 bàn của Robin van Persie. Kết quả giúp Hà Lan dẫn đầu Bảng G với 10 điểm sau bốn trận. Trong khi đó, Ba Lan cũng đang bám đuổi sát sao khi đã đánh bại Phần Lan 3-1 trên sân nhà, trong đó tiền đạo Robert Lewandowski là một trong những cầu thủ ghi bàn cho đội chủ nhà. Ba Lan, đội đã thi đấu năm trận, cũng có 10 điểm. Phần Lan hiện xếp thứ ba, có bảy điểm…

Tây Ban Nha hủy diệt chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ 6-0, khi Mikel Merino lập hat-trick và Pedri lập cú đúp, trong khi Ferran Torres cũng ghi bàn cho nhà đương kim vô địch châu Âu. Tây Ban Nha dẫn đầu Bảng E với sáu điểm sau hai trận. “Tôi tự hào về những cầu thủ này, về đội tuyển quốc gia này, về cách chúng tôi đại diện cho đất nước,” HLV đội tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente phát biểu. “Đội bóng này đang ngày càng tiến bộ, và tôi là người đầu tiên cảm thấy bất ngờ”.

Đội nhì bảng Georgia đã đánh bại Bulgaria 3-0, và đang kém Tây Ban Nha ba điểm. Tây Ban Nha sẽ tiếp đón Georgia ở lượt trận tiếp theo vào tháng tới.

Florian Wirtz ghi bàn giúp tuyển Đức thắng 3-1 trên sân nhà trước Bắc Ailen.

Tuyển Đức đã có chiến thắng đầu tiên tại Bảng A, nhờ các bàn thắng trong hiệp hai của Nadiem Amiri và Florian Wirtz làm nên chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Bắc Ailen. Đức, đội đã mở màn với thất bại 0-2 trước Slovakia, sẽ tiếp đón Luxembourg tại Sinsheim vào ngày 10-10. Cũng vào Chủ nhật, Slovakia khởi đầu toàn thắng khi đánh bại Luxembourg 1-0 để dẫn đầu bảng với sáu điểm.

Kevin De Bruyne và Jeremy Doku mỗi người ghi một cú đúp bàn thắng, giúp tuyển Bỉ dễ dàng giành chiến thắng 6-0 trước Kazakhstan tại Brussels, qua đó vươn lên vị trí thứ hai tại Bảng J. Tuyển Bỉ có 10 điểm sau bốn trận, kém một điểm so với Bắc Macedonia - đội đã đè bẹp Liechtenstein 5-0 tại Skopje, và vẫn bất bại tại bảng đấu này với ba trận thắng và hai trận hòa…

12 đội nhất bảng đến từ châu Âu sẽ chính thức giành vé tham dự World Cup 2026 tại Bắc Mỹ. Bốn đội còn lại sẽ giành quyền đi tiếp từ vòng play-off của các đội nhì bảng.

