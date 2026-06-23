World Cup 2026 Cape Verde và hành trình truyền cảm hứng

Giữa sự hiện đại và hào nhoáng của nước Mỹ, một trong 3 quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026, đã có những câu chuyện cổ tích được viết bởi sự phi thường từ các cầu thủ. Cape Verde, đội tuyển đến từ quốc đảo chỉ có hơn 500.000 dân giữa Đại Tây Dương, đang trở thành nhân vật chính trong một hành trình truyền cảm hứng đặc biệt.

Giấc mơ nhỏ giữa Đại Tây Dương

Nếu World Cup 2026 không mở rộng số đội tham dự lên 48 đội, Cape Verde có lẽ sẽ còn rất lâu mới chạm tay vào giấc mơ góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thầy trò HLV Bubista đã tận dụng cơ hội ấy để chứng minh họ hoàn toàn xứng đáng. Từ hành trình vượt qua vòng loại cho đến 2 trận vòng bảng vừa qua, Cape Verde đang khiến cả thế giới phải nhắc đến mình bằng sự ngưỡng mộ và tôn trọng.

Tuyển thủ Kevin Pina vui mừng sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Cape Verde tại World Cup 2026

﻿ẢNH CHỤP MÀN HÌNH VTV

Khởi đầu bằng trận hòa quả cảm trước đương kim vô địch châu Âu - Tây Ban Nha, Cape Verde đã tạo nên một cú sốc lớn nhất kể từ khi giải đấu khởi tranh. Người hùng Vozinha của họ, ở tuổi 40, vẫn có màn trình diễn xuất thần trước dàn sao hàng đầu thế giới; không chỉ mang về cho đội bóng quê hương điểm số lịch sử trong lần đầu tham dự World Cup, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho gần nửa cuộc đời bền bỉ theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp của Vozinha.

Những giọt nước mắt của Vozinha sau trận đấu đã làm nhiều người xúc động. Anh thừa nhận niềm vui chưa thể trọn vẹn khi những người thân yêu nhất không có mặt trên khán đài để chứng kiến khoảnh khắc này. Gia đình anh không đủ khả năng chi trả khoản chi phí lớn để sang Mỹ cổ vũ trận đấu. Ngay sau đó, qua sự kết nối, điều kỳ diệu đã xảy ra khi giới chức địa phương cùng FIFA đã tạo điều kiện để mời bà Ana Candida Evora, mẹ của Vozinha, từ Cape Verde tới Mỹ.

Không chỉ tham gia các hoạt động của FIFA, bà còn được đưa tới sân để theo dõi trận đấu giữa Cape Verde và Uruguay. Hình ảnh người mẹ già mỉm cười trên khán đài, tận mắt chứng kiến con trai thi đấu tại World Cup, đã trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp nhất giải đấu, khiến người hâm mộ càng cảm nhận rõ hơn giá trị nhân văn mà bóng đá mang lại.

Những người vô danh viết nên lịch sử

Nếu trận hòa 0-0 trước Tây Ban Nha ở đâu đó vẫn còn được xem như một cơn địa chấn, thì màn trình diễn hòa 2-2 trước Uruguay (sáng 22-6) đã khẳng định Cape Verde là một ứng viên cho suất vượt qua bảng H.

Bị đánh giá thấp hơn so với đại diện Nam Mỹ, Cape Verde vẫn nhập cuộc đầy tự tin, và rồi lịch sử được viết tiếp ở phút 21. Kevin Pina từ khoảng cách khoảng 30m khiến tất cả bất ngờ khi tung cú sút với quỹ đạo hiểm hóc, đánh bại thủ môn kỳ cựu Fernando Muslera. Sau điểm số lịch sử trước Tây Ban Nha, Cape Verde tiếp tục có bàn thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.

Kevin Pina bật khóc trong vòng tay đồng đội. Khoảnh khắc ấy như gói gọn hành trình của cả một thế hệ cầu thủ Cape Verde. Sinh ra và trưởng thành trong môi trường bóng đá còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, Pina từng phải sang các giải đấu hạng thấp tại Bồ Đào Nha để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Sau đó, anh tiếp tục hành trình sang Nga để chứng minh năng lực và nuôi dưỡng giấc mơ khoác áo đội tuyển quốc gia trên sân khấu lớn nhất thế giới.

Không riêng Kevin Pina, phần lớn tuyển thủ Cape Verde đều trải qua hành trình tương tự. Họ không xuất thân từ những học viện danh tiếng, không sở hữu mức lương khổng lồ hay sự nổi tiếng trên mạng xã hội. Trước khi World Cup 2026 diễn ra, thông tin về họ gần như rất hiếm hoi.

Nhưng sau 2 trận đấu xuất sắc, mọi thứ đã thay đổi. Màn trình diễn chói sáng trước các đội bóng lớn giúp nhiều cầu thủ Cape Verde đứng trước cơ hội bước sang một trang mới. Các tuyển trạch viên bắt đầu chú ý, còn người hâm mộ trên khắp thế giới cũng bắt đầu tìm hiểu về họ.

Hành trình truyền cảm hứng của Cape Verde chắc chắn vẫn chưa dừng lại. Đại diện châu Phi vẫn còn trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Saudi Arabia để tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Biết đâu những Vozinha hay Kevin Pina sẽ giúp Cape Verde giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup. Và ngay cả khi điều đó chưa xảy ra, trận hòa trước Tây Ban Nha và Uruguay cũng đủ để mang lại cảm giác như những chiến thắng.

HỮU THÀNH