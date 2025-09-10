World Cup 2026: Bolivia thắng Brazil 1-0 vào vòng play-off

Miguel Terceros ghi bàn từ chấm phạt đền trong hiệp một và Bolivia đã đánh bại Brazil 1-0 vào thứ Ba tại lượt trận cuối vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Kết hợp với chiến thắng của Colombia trước Venezuela, Bolivia đã giành quyền vào vòng play-off liên lục địa vào tháng 3 tới.

Bolivia hạnh phúc với chiến thắng lịch sử trước Brazil và giành quyền vào vòng play-off liên lục địa.

Terceros đã ghi bàn thắng ở phút 45, giúp Bolivia lần đầu tiên đánh bại đội tuyển 5 lần vô địch thế giới Brazil trên sân nhà kể từ năm 2019. Vòng play-off sẽ có sự tham gia của sáu đội tuyển quốc gia đại diện cho 5 Liên đoàn châu lục, và sẽ diễn ra vào tháng 3 tại Mỹ, để xác định hai suất cuối cùng tham dự kỳ World Cup được tổ chức vào năm sau tại Mỹ, Canada và Mexico. Bolivia đang đặt mục tiêu giành quyền tham dự World Cup lần thứ tư, nhưng là lần đầu tiên kể từ năm 1994 - một kỳ giải cũng diễn ra tại Mỹ.

Trước đó, tất cả 6 suất đại diện trực tiếp cho Nam Mỹ tại World Cup 2026 đã được xác định sau vòng đấu áp chót. Uruguay, Colombia và Uruguay là những đội bóng Nam Mỹ gần nhất giành quyền tham dự, nối gót đương kim vô địch thế giới Argentina, Brazil và Ecuador. Và dù đã hoàn thành nhiệm vụ, không như Brazil kém thuyết phục, đội tuyển Colombia đã góp công lớn giúp Bolivia khi đánh bại Venezuela (đội bước vào vòng đấu cuối ở vị trí thứ 7) với tỷ số 6-3 nhờ màn trình diễn chói sáng của tiền đạo Luis Suarez - người đã ghi bốn bàn thắng. Suarez, cầu thủ của Sporting Lisbon, ghi bàn ở các phút 42, 50, 59 và 67. Trung vệ Yerry Mina ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 10, còn Jhon Cordoba hoan thành chiến thắng ở phút 75. Chiến thắng này giúp Colombia kết thúc thứ ba ở vòng loại.

Cũng trong ngày thứ Ba, Enner Valencia, 35 tuổi, đã ghi bàn trên chấm phạt đền vào cuối hiệp một giúp Ecuador đánh bại nhà đương kim vô địch thế giới Argentina với tỷ số 1-0. Đây là trận đấu mà Lionel Messi - chân sút số 1 vòng loại với 8 bàn, đã chơi trận đấu chính thức cuối cùng trên sân nhà vào thứ Năm tuần trước, không ra sân cùng đội tuyển số 1 Nam Mỹ. Ecuador kết thúc thứ hai trên bảng xếp hạng Nam Mỹ với 29 điểm - kém 9 điểm so với ngôi đầu của Argentina.

Trong khi đó, Uruguay đã kết thúc vòng loại với trận hòa không bàn thắng trước Chile. Paraguay đã đánh bại Peru với tỷ số 1-0.

LINH SƠN