World Cup 2026: Algeria trở lại đấu trường số 1 thế giới lần đầu tiên kể từ năm 2014

Algeria đã trở thành đội tuyển quốc gia châu Phi thứ 4 giành quyền tham dự World Cup 2026 - và tất cả đều đến từ phía Bắc của lục địa, một minh chứng cho sự phát triển chất lượng bóng đá mạnh mẽ của khu vực này.

Algeria với đội trưởng Riyad Mahrez tài ba lần đầu tiên trở lại World Cup kể từ năm 2014.

Chiến thắng 3-0 trước Somalia hôm thứ Năm đã đảm bảo cho Algeria vị trí nhất Bảng G vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, qua đó lần đầu tiên trở lại World Cup kể từ năm 2014. Algeria, với đội trưởng Riyad Mahrez, đã cùng với các quốc gia láng giềng Morocco và Tunisia, cũng như Ai Cập của Mohamed Salah giành được một suất tham dự giải đấu mở rộng 48 đội vào năm tới, được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây sẽ là lần thứ 5 Algeria tham dự World Cup - và họ mới chỉ vượt qua vòng bảng một lần, vào năm 2014 khi họ thua Đức ở vòng 16 đội.

Thành công của Algeria một lần nữa nêu bật tài năng của vị HLV người Bosnia, Vladimir Petkovic - người bắt đầu dẫn dắt đội tuyển có biệt danh ‘Những chú cáo sa mạc’ vào năm 2024. Sự nghiệp cầm quân ở cấp độ quốc tế của vị chiến lược gia 62 tuổi này gắn liền với tuyển Thuỵ Sĩ, nơi ông có 7 năm thành công khi dẫn dắt một tập thể không sở hữu nhiều ngôi sao nổi trội trải qua 4 kỳ EURO và World Cup, và tuyển Thụy Sỹ luôn ít nhất lọt vào vòng 16 đội. Đó là thành tích giúp Petkovic được thừa nhận rộng rãi như một “phù thủy” trên băng ghế huấn luyện.

Như vậy, đã xác định được 4 trong 9 đại diện châu Phi giành vé trực tiếp đến vòng chung kết World Cup 2026. Năm đội còn lại giành suất với ngôi nhất bảng sẽ được xác nhận ở lượt trận cuối vòng loại vào tuần tới. Sau đó, 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ thi đấu vòng loại trực tiếp vào tháng 11, và đội chiến thắng chung cuộc sẽ giành quyền vào vòng play-off liên lục địa.

Tất cả các đội tuyển châu Phi tham dự World Cup 2026 đều mong muốn lặp lại thành tích của Morocco, đội đã trở thành đội tuyển đầu tiên của châu lục này lọt vào bán kết tại giải đấu năm 2022 ở Qatar.

