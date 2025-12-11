Vượt qua thử thách

Cả hai đội tuyển U22 nam và đội tuyển nữ Việt Nam cùng bước vào lượt trận cuối vòng đấu bảng vào ngày 11-12 với cùng mục tiêu phải thắng mới tự quyết tấm vé vào bán kết. Đối thủ mà các cầu thủ Việt Nam sẽ gặp đều được đánh giá cân sức nên cũng là dịp để chúng ta khẳng định sức mạnh.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ khẳng định sức mạnh để giành ngôi đầu bảng B? Ảnh: ANH KHOA

Ở môn bóng đá nam, đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Malaysia có cùng 3 điểm, nhưng do có hiệu số bàn thắng bại kém hơn (2/1 so với 4/1) nên đoàn quân của HLV Kim Sang-sik nếu muốn giành ngôi đầu bảng thì phải giành chiến thắng. Một khả năng khác để đưa U22 Việt Nam vào bán kết là chia điểm với U22 Malaysia, khi ấy hai đội cùng nắm tay vào bán kết bởi đội nhì bảng B sẽ là đội nhì bảng có thành tích tốt so với các đội nhì bảng còn lại.

Dù vậy, HLV hai đội hẳn không mạo hiểm để tính toán điều đó. Thậm chí nếu giành ngôi đầu bảng, U22 Việt Nam sẽ gặp đội đầu bảng C (U22 Philippines) ở bán kết thay vì gặp U22 Thái Lan nếu rơi xuống nhì bảng. Tương quan lực lượng hai đội thì U22 Việt Nam vẫn được đánh giá trội hơn so với dàn cầu thủ trẻ của Malaysia vốn khác hẳn với đội tuyển quốc gia nước này qua việc nhập tịch ồ ạt cầu thủ từ Nam Mỹ. Malaysia có lợi thế là chỉ cần hòa, nhưng các cầu thủ Việt Nam đủ bản lĩnh để vượt qua “ải” này để hướng đến ngôi đầu bảng.

U22 Việt Nam cũng hướng đến mục tiêu đầu bảng để vào bán kết

Trong khi đó ở môn bóng đá nữ, trận thua trước Philippines đã buộc các cô gái Việt Nam phải thắng Myanmar ở trận cuối vòng loại bảng B vào ngày 11-12. Myanmar cũng là đối thủ khó chịu không kém so với Philippines khi họ vốn mạnh về thể lực và có sức bền trong suốt 90 phút. Điểm nhấn của Myanmar là hàng thủ của họ đã tổ chức bọc lót kèm người rất tốt. Khả năng áp sát, tranh bóng quyết liệt đã tạo sự an toàn trước vòng 16m50 của đội nhà. Điều đó sẽ buộc HLV Mai Đức Chung linh hoạt hơn trong việc bố trí con người, chiến thuật ở trận quyết định này.

Huỳnh Như, Hải Yến và cả Bích Thùy đều không lạ với cầu thủ Myanmar. Nếu có thì chính kinh nghiệm và khả năng tận dụng tình huống tốt của các chân sút này nhằm tạo sự khác biệt. Ông Mai Đức Chung hẳn trong chờ vào sức trẻ từ những Vạn Sự, Minh Chuyên, Cù Thị Huỳnh Như hay những cú sút xa đầy uy lực từ Thái Thị Thảo. Đó sẽ là miếng đánh “lạ” để đem lại bất ngờ cho Myanmar. Cặp đấu này sẽ cân tài cân sức, đó cũng là cơ hội thử thách bản lĩnh của các cô gái Việt Nam, những nhà đương kim vô địch SEA Games.

Lịch thi đấu ngày 11-12 (16 giờ) Bóng đá nam: U22 Việt Nam – U22 Malaysia Bóng đá nữ: Việt Nam – Myanmar.

QUỐC CƯỜNG