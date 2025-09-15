Vườn ươm U17 quốc gia

“Tuổi 17, bẻ gãy sừng trâu” - một câu cửa miệng từ những chuyên gia, HLV hay các cây bút đã gắn bó đủ lâu vẫn thường nhắc về U17, một trong những giải trẻ truyền thống và danh giá bậc nhất của làng cầu trong nước.

Trận khai mạc giữa U17 CLB Bóng đá TPHCM (áo trắng) và U17 Đà Nẵng (áo cam) diễn ra hấp dẫn. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Vòng chung kết Giải U17 quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam có năm thứ hai liên tiếp được khai hội trên sân Bà Rịa. Song bầu không khí nay đã khác, bởi sau khi sáp nhập tỉnh/thành, nơi đây dần trở thành điểm hẹn bóng đá mới tại TPHCM. Trong nhịp phát triển chung của địa phương chủ nhà, Giải U17 quốc gia 2025 cũng hứa hẹn mang đến nhiều luồng gió mới, tiếp thêm sức sống và nối tiếp thành công cho bóng đá trẻ nước nhà.

Những cái nôi đào tạo trẻ như Hà Nội, PVF, Viettel FC, SLNA hay Đà Nẵng tiếp tục góp mặt ở vòng chung kết Giải U17 quốc gia, trở thành những ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch. Bên cạnh đó, người hâm mộ sẽ được chứng kiến sự trở lại của thế lực một thời của sân chơi này là Nam Định, khả năng chuyển mình từ Becamex TPHCM, cùng CLB Bóng đá TPHCM với lợi thế sân nhà. Tất cả hứa hẹn mang đến một giải đấu giàu tính cạnh tranh nhưng vẫn giữ trọn tinh thần cao thượng và cổ vũ bóng đá đẹp.

Niềm vui của các cầu thủ trẻ CLB Bóng đá TPHCM khi ghi bàn vào lưới U17 Đà Nẵng

Để bước từ U17 lên con đường chuyên nghiệp, các cầu thủ trẻ còn phải đi qua những sân chơi U19 và U21. Nhưng chính U17 mới là nơi đặt nền móng, chắp cánh cho giấc mơ bóng đá của nhiều tài năng. Đó cũng là lý do FIFA bắt đầu tổ chức các giải trẻ World Cup từ lứa U17. Ở độ tuổi này, cầu thủ không chỉ rèn luyện tư duy và kỹ năng mà còn học được thái độ và tinh thần khi thi đấu.

Giới chuyên môn đánh giá, U17 chính là quá trình sàng lọc để tìm ra những gương mặt thật sự tiềm năng, đủ bản lĩnh và khát khao bước đi xa hơn. Từ đây, nhiều thế hệ cầu thủ đã trưởng thành, trở thành trụ cột của các CLB và đội tuyển Việt Nam.

Như Nguyễn Quang Hải, trước khi trở thành ngôi sao sáng đương đại của bóng đá nước nhà, cũng từng được vinh danh với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất U17 quốc gia 2014. Hay trước đó hai năm, lứa Trần Minh Vương, Nguyễn Văn Toàn… được HAGL trình làng cũng tại giải đấu này.

Ông Nguyễn Hồng Hải, đại diện nhà tài trợ chính tặng hoa cho các cầu thủ dự trận khai mạc

Lần đầu tiên, Giải U18 quốc gia (tiền thân của U17 quốc gia) được tổ chức là vào năm 1998. Mười ba năm sau, Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam quyết định gắn bó cùng giải đấu và bền bỉ “giữ lửa” xuyên suốt 14 năm đã qua. Giữa lúc việc tìm kiếm tài trợ cho bóng đá trẻ chưa bao giờ dễ dàng, nhất là trong giai đoạn kinh tế còn nhiều khó khăn, sự chung tay từ Thái Sơn Nam càng trở nên đáng quý. Đơn vị này vẫn thực hiện đúng cam kết đồng hành cùng VFF để phụng sự bóng đá nước nhà.

Vì thế, trong bài phát biểu khai mạc mùa giải 2025 vào chiều 15-9 trên sân Bà Rịa, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), kiêm Trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Minh Châu đã gửi lời tri ân chân thành đến người bạn đồng hành thân thiết này.

Tuổi 17 là một trong những độ tuổi đẹp nhất để ươm mầm khát vọng, và Giải U17 quốc gia chính là nơi những giấc mơ bóng đá trẻ được bắt đầu, nuôi dưỡng và hứa hẹn bay cao trong tương lai.

Chiều 15-9, trên sân Bà Rịa, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng đơn vị đăng cai là CLB Bóng đá TPHCM đã tổ chức lễ khai mạc vòng chung kết Giải U17 quốc gia 2025. Đến tham dự sự kiện có sự hiện diện của các ông: Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch VFF, Nguyễn Minh Châu - Phó Tổng Thư ký VFF, Nguyễn Hồng Hải - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam… Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú bay từ Kuwait về TPHCM để động viên các cầu thủ dự vòng chung kết Giải U17 quốc gia 2025 Vòng chung kết Giải U17 quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025 diễn ra từ ngày 14 đến 26-9 tại TPHCM, quy tụ 12 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại. Kết quả bốc thăm chia bảng đưa CLB Bóng đá TPHCM, Đà Nẵng, Nam Định và CAHN vào bảng A. Trong khi bảng B quy tụ SLNA, Hà Nội, HAGL và Becamex TPHCM. Bảng C với sự hiện hiện của An Giang, PVF-CAND, CLB TPHCM và Viettel FC. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 8 đội xuất sắc nhất vào vòng đấu loại trực tiếp.

Tin liên quan Hai đại diện của chủ nhà cùng thua ở trận ra quân VCK U17 quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025

HỮU THÀNH