Hai đại diện của chủ nhà cùng thua ở trận ra quân VCK U17 quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025

Ở lượt đầu tiên của bảng B và C của VCK U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025, cả hai đại diện của chủ nhà là TPHCM và Becamex TPHCM cùng khời đầu không thành công.

SLNA (áo vàng) thắng cách biệt trước Becamex TPHCM

Chiều 14-9 trên các sân cỏ tại Bà Rịa (TPHCM), VCK U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025 đã diễn ra 4 trận ở 2 bảng B và C. Tại bảng B, SLNA đã giành chiến thắng trước Becamex TPHCM với tỷ số 4-0. Phút 22, Đăng Huy đánh đầu chuyền bóng vào trong tạo cơ hội cho Văn Sáng đánh đầu nối, làm rung lưới đối phương.

Sau tình huống này, cả SLNA lẫn Becamex TPHCM có những cơ hội ăn bàn nhưng đội bóng trẻ xứ Nghệ tận dụng hiệu quả hơn. Phút 71, Văn Cảnh đánh đầu thành bàn sau tình huống đá phạt góc, nâng tỷ số lên 2-0. Phút 86 và 88, Hoàng Quang và Văn Cảnh ghi thêm 2 bàn thắng để ấn định tỷ số đậm đà 4-0 cho SLNA.

Cũng ở bảng này, Hà Nội vượt qua HAGL với tỷ số 3-0. Phút thứ ba, Mạnh Quân đặt lòng thành bàn để sớm đưa Hà Nội vươn lên dẫn trước. Phút 55, thủ môn Thành Lợi lao ra ngoài vòng cấm để hy vọng cản phá pha thóat xuống của Nguyễn Lực nhưng bất thành đành đứng nhìn tiền đạo của Hà Nội đưa bóng vào lưới trống.

Niềm vui của các cầu thủ Hà Nội khi giành 3 điềm trước HAGL

Chiến thắng 3-0 được ấn định cho nhà ĐKVĐ ở phút 70 sau quả đệm bóng vào lưới trống của Mạnh Quân. Đáng chú ý là HAGL có cơ hội để gỡ hòa ở phút 28 nhưng Vũ Thái lại không thắng được thủ môn Bá Huấn trong pha đối diện. Nếu có bàn thắng, tình thế đã có thể khác với HAGL.

Ở bảng C, PVF đã vượt qua Viettel với tỷ số sít sao 1-0. Bàn thắng do công của Bùi Trung Hiếu sau cú đặt lòng từ tình huống đá phạt góc của đồng đội ở phút 21. Đây là trận đấu diễn ran gang ngửa khi 2 đội chủ yếu trah chấp ở khu vực giữa sân, ít tạo cơ hội ăn bàn về phía cầu môn của nhàu. Dù vậy, PVF đã tận dụng tốt tình huống cố định để giành trọn 3 điểm.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, TPHCM khởi đầu tốt hơn bằng bàn thắng dẫn điểm nhưng lại không chơi tốt trước sức ép của An Giang để đội bóng miền Tây ghi 1 mạch 3 bàn thắng do công của Tấn Tài, Quang Hải, Tuấn Phát để dẫn lại 3-1. TPHCM sau đó có thêm 1 pha lập công. Chung cuộc, An Giang ngược dòng để giành chiến thắng với tỷ số 3-2.

Lịch thi đấu ngày 15-9: 15g30, sân Tân Hưng: Nam Định – Công an Hà Nội 16g, sân Bà Rịa: CLB BĐ TPHCM – SHB Đà Nẵng

CAO TƯỜNG