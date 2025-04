VTV Bình Điền Long An vượt qua đội bóng Iran để giành vé vào tứ kết Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025

VTV Bình Điền Long An đã chơi tốt để có chiến thắng trước đối thủ tới từ Iran. Ảnh: PREMIERLEAGUE Long An đã chơi tốt để có chiến thắng trước đối thủ tới từ Iran. Ảnh: VTVBDLA

Thầy trò HLV Thái Quang Lai đã bước vào thi đấu gặp Saipa Tehran (Iran) với tâm thế phải chiến thắng mới đảm bảo vị trí trong nhóm đầu. Chính vậy, ban huấn luyện tiếp tục đưa ra sân đội hình mạnh nhất và 3 mũi chủ lực gồm Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh và Natalia Lijewska tiếp tục ghi điểm chủ lực cho VTV Bình Điền Long An.

Nhìn cục diện cả 4 ván mà 2 đội đã thi đấu, VTV Bình Điền Long An vẫn nhỉnh hơn. Dù trong sự khởi đầu, VTV Bình Điền Long An bị đối thủ vượt lên. Vẫn có thời điểm, đại diện của bóng chuyền nữ Việt Nam gặp khó ở khả năng phòng ngự nên mất điểm đáng tiếc trước đối thủ (ván đầu). Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng, cầu thủ VTV Bình Điền Long An biết cách vượt lên. Trận đấu đã kết thúc với chiến thắng 3-1 cho VTV Bình Điền Long An và điểm số lần lượt 22/25, 25/15, 25/20, 25/15.

Trận thắng giúp VTV Bình Điền Long An có 4 điểm sau 2 trận tại vòng bảng và xếp vị trí thứ nhì cùng 1 suất góp mặt tứ kết. Tại bảng này, đội Beijing BAIC Motor (Trung Quốc) kết thúc ở vị trí số 1 bằng 2 trận toàn thắng.

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã chơi tốt trong trận đấu. Ảnh: VTVBDLA

Đối thủ tiếp theo của VTV Bình Điền Long An tại tứ kết là đội Kaohsiung Taipower (Đài Bắc Trung Hoa). Lượt bán kết của VTV Bình Điền Long An được diễn ra vào ngày 25-4. Do đó, thầy trò HLV Thái Quang Lai có đủ thời gian để chuẩn bị chuyên môn trước khi trở lại thi đấu.

Năm nay, Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025 diễn ra tại Philippines từ ngày 20 tới 27-4. VTV Bình Điền Long An là đại diện duy nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam có suất tham dự. Lần gần nhất đội bóng này từng thi đấu Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á là năm 2019.

MINH CHIẾN (Ảnh: VTVBDLA)