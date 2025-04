Đội VTV Bình Điền Long An yên tâm khi chấn thương của Trà My không nghiêm trọng

Trà My (1) đang hồi phục chấn thương và chắc chắn dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trao đổi ngày 13-4 cùng SGGP, HLV Thái Quang Lai cho biết: “Chấn thương của Trà My đã hồi phục tốt. Cầu thủ bắt đầu tập nhẹ cùng đồng đội để chuẩn bị chuyên môn hướng tới dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025. Vào tuần tới, Trà My sẽ trở lại tập luyện bình thường và chúng tôi yên tâm với sức khỏe của cầu thủ này. Cầu thủ đủ sự chuẩn bị và chắc chắn dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á tới đây”.

Đội VTV Bình Điền Long An đã đăng ký 14 cầu thủ chính thức dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025 và Trà My có tên góp mặt.

Nguyễn Thị Trà My là tay đập chủ lực của đội nữ VTV Bình Điền Long An ở vị trí đối chuyền. Cô đã thi đấu hiệu quả ở giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. Sau đó, cầu thủ tiếp tục dự Cúp Hùng Vương 2025 ở Phú Thọ. Tại trận bán kết gặp Binh chủng Thông tin ở đây, Trà My bất ngờ gặp chấn thương đầu gối nên phải tạm dừng thi đấu. Sau giải trên khi trở lại Long An, Trà My đã được kiểm tra kỹ lưỡng mức độ chấn thương và trị liệu để sớm hồi phục vào lúc này.

Năm nay, Nguyễn Thị Trà My cũng được ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đề xuất tập trung làm nhiệm vụ quốc tế. Cô sẽ lên đường tham dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025 cùng đội bóng chủ quản VTV Bình Điền Long An vào ngày 18-4. Sau giải, Trà My mới trở lại hội quân cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Trong 1 sự chuẩn bị khác, dự kiến tay đập Vi Thị Như Quỳnh sẽ tới hội quân cùng VTV Bình Điền Long An muộn. Bởi lẽ, cô phải thi đấu các lượt đấu cùng đội Quảng Ninh tại giải hạng A toàn quốc cho tới hết ngày 19-4. Do vậy, Như Quỳnh sẽ di chuyển tới Philippines hội quân cùng VTV Bình Điền Long An.

Trà My đã gặp chấn thương tại Cúp Hùng Vương khiến cô phải ngồi ngoài bất đắc dĩ. Ảnh: MINH MINH

Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025 diễn ra từ ngày 20 tới 27-4 tại thành phố Pasig (Philippines). VTV Bình Điền Long An là đại diện duy nhất của Việt Nam giải này. Năm nay, giải được mang tên quốc tế: 2025 AVC Women's Champions League. Giải quy tụ 12 đội bóng đại diện cho các quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á. Đội VTV Bình Điền Long An đã được bốc thăm vào bảng C cùng Beijing BAIC Motor (Trung Quốc) và Saipa Tehran (Iran). 3 đội sẽ đấu vòng tròn 1 lượt sau đó 2 đội có kết quả cao nhất tiếp tục dự vòng tứ kết của giải.

Danh sách 14 cầu thủ VTV Bình Điền Long An dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2024: Trà My, Kim Thanh, Thanh Thúy, Đoàn Mỹ Tiên, Ngọc Hoa, Như Anh, Khánh Đang, Kim Thoa, Như Quỳnh, Lan Vy, Quí Uyên, Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên, Lữ Thị Phương, Natalia Luewska.

MINH CHIẾN