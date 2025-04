VTV Bình Điền Long An tăng cường chủ công Vi Thị Như Quỳnh dự Cúp các CLB nữ châu Á 2025

Ngoại binh Lianet García Anglada (4) sẽ đi Hàn Quốc thử việc nên không thi đấu cho VTV Bình Điền Long An tại Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025. Ảnh: VTVBDLA

Ngoại binh Lianet García Anglada (Cuba) chắc chắn không cùng đội nữ VTV Bình Điền Long An dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025. Tay đập này đã ký hợp đồng và thi đấu cho VTV Bình Điền Long An tại Cúp Hùng Vương 2025 để cùng đội bóng giành vị trí hạng 3 chung cuộc tại Phú Thọ. Tuy nhiên, Lianet García Anglada sẽ không tiếp tục thi đấu cho VTV Bình Điền Long An do phải tới Hàn Quốc.

“Cầu thủ Lianet García Anglada sẽ không tham dự cùng đội tại Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025. Tay đập đã đăng ký kỳ try-out (thử việc) để tìm cơ hội thi đấu tại giải bóng chuyền nữ Hàn Quốc. Vì lẽ đó, Lianet García Anglada không thể tham gia cùng đội bóng chúng tôi. Đây là điều đáng tiếc nhưng đội bóng vẫn chuẩn bị chuyên môn với lực lượng cầu thủ đang có”, HLV Thái Quang Lai đã trao đổi cùng SGGP ngày 10-4. Như vậy dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025, đội VTV Bình Điền Long An còn 1 ngoại binh là tay đập người Ba Lan Natalia Lijewska.

Trước đó, đội VTV Bình Điền Long An đã làm việc và đạt được thỏa thuận từ đội nữ Quảng Ninh để tăng cường thành công chủ công Vi Thị Như Quỳnh cùng dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025. Vi Thị Như Quỳnh đã khoác áo đội Ngân hàng Công Thương dự giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025 nhưng không kịp thi đấu Cúp Hùng Vương 2025 vì phải trở lại đội bóng chủ quản Quảng Ninh tham dự giải hạng A toàn quốc 2025. “Cầu thủ Vi Thị Như Quỳnh sẽ tham gia đội hình chúng tôi để thi đấu Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025 sau khi hoàn tất nhiệm vụ với đội chủ quản tại giải hạng A toàn quốc 2025”, HLV Thái Quang Lai trao đổi thêm.

Ngoại binh người Ba Lan (22) vẫn tham dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025 cùng đội bóng của HLV Thái Quang Lai. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Liên quan tới chấn thương của đối chuyền Nguyễn Thị Trà My, ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An cho biết bộ phận y tế đang tích cực theo dõi tiến triển hồi phục của cầu thủ này. Trà My đã gặp chấn thương vùng đầu gối tại trận bán kết Cúp Hùng Vương 2025. “Hiện tại, Trà My đã đi lại được bình thường. Tuy nhiên, sức khỏe của VĐV vẫn phải được đảm bảo tốt nhất và chúng tôi sẽ để bộ phận y tế kiểm tra kỹ lưỡng nhất trước khi có quyết định đăng ký Trà My dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025 hay không”, HLV Thái Quang Lai chia sẻ.

Tại Cúp Hùng Vương 2025, đội VTV Bình Điền Long An đã đăng ký danh sách góp mặt gồm Trà My, Kim Thanh, Thanh Thúy, Lianet García Anglada, Natalia Lijewska, Mỹ Tiên, Ngọc Hoa, Như Anh, Khánh Đang, Kim Thoa, Lan Vy, Quí Uyên, Mỹ Tiên, Lữ Thị Phương. Ngày 18-4, đội VTV Bình Điền Long An lên đường dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục góp mặt trong đội hình VTV Bình Điền Long An dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025. Trước mắt, tay đập được tập trung chuyên môn để dự giải cùng đội bóng và chưa có kế hoạch cụ thể việc tiếp tục ra nước ngoài thi đấu trong thời gian gần nhất.

MINH CHIẾN