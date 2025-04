CLB VTV Bình Điền Long An được thưởng lớn trước thềm Cúp bóng chuyền nữ châu Á

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã có mặt tại Philippines để dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025 và tập thể đội bóng được nhiều sự động viên tinh thần khích lệ.

CLB VTV Bình Điền Long An được động viên tinh thần trước khi tham dự giải đấu lần này. Ảnh: VTVBDLA

“Cầu thủ của đội bóng đã có mặt tại Philippines để tham dự giải đấu. Sau hành trình di chuyển, các cầu thủ vẫn có tinh thần tốt và chúng tôi sẽ sớm làm quen với nhà thi đấu để chuẩn bị bước vào tranh tài theo quy định”, HLV Thái Quang Lai của đội bóng cho biết. Trong chiều ngày 18-4, đội nữ VTV Bình Điền Long An đã di chuyển và có mặt tại Philippines để dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025. Năm nay, giải được Liên đoàn bóng chuyền châu Á lấy tên gọi quốc tế là 2025 AVC Women's Volleyball Champions League.

Đội VTV Bình Điền Long An tham dự giải với tư cách là đội bóng nữ vô địch bóng chuyền Việt Nam năm 2024.

Trong sáng 18-4, trước khi đội bóng lên đường thi đấu, Công ty Cổ phần Phân bóng Bình Điền đã tổ chức buổi gặp mặt chia tay và giao nhiệm vụ thi đấu cho toàn đội. Trong buổi gặp mặt trên, đội bóng được đại diện Công ty trao phần quà 1 tỷ đồng động viên tinh thần để quyết tâm thi đấu giành kết quả tốt nhất. Chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã đại diện các cầu thủ cho biết toàn đội sẽ nỗ lực hết khả năng để thi đấu đạt kết quả, không làm người hâm mộ thất vọng.

Lần gần nhất đội VTV Bình Điền Long An dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á là năm 2019. Sau 6 năm, đội bóng này trở lại sân chơi danh giá nhất đối với các câu lạc bộ bóng chuyền nữ tại châu Á.

Dự giải lần này, VTV Bình Điền Long An đăng ký 14 cầu thủ chính thức gồm Võ Thị Kim Thoa (đội trưởng), Trần Nguyễn Quí Uyên, Nguyễn Thị Trà My, Đoàn Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên, Dương Hà Thiên Hoàng, Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Natalia Ljewska, Nguyễn Lan Vy, Đặng Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Lê Như Anh, Lữ Thị Phương. HLV Thái Quang Lai cho biết tại Philippines, thời tiết có khí hậu dễ chịu để cầu thủ của mình làm quen trước khi ra thi đấu.

Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025 sẽ diễn ra từ ngày 20 tới 27-4. Đội VTV Bình Điền Long An bắt đầu ra sân vào ngày 21-4 gặp đối thủ Beijing BAIC Motor (Trung Quốc). Sau đó, thầy trò HLV Thái Quang Lai tiếp tục thi đấu với Saipa Tehran (Iran) tại ngày 22-4.

HLV Thái Quang Lai cho biết, đội bóng của mình hiện tại không có cầu thủ nào gặp chấn thương và tất cả các tay đập có sức khỏe tốt. Do tập trung thi đấu tại Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025 nên nhóm tuyển thủ quốc gia trong đội hình VTV Bình Điền Long An lần này là Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Trà My, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh cùng HLV kiêm cầu thủ Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ hội quân muộn với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

