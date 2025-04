Cầu thủ VTV Bình Điền Long An quyết tâm đạt kết quả tốt nhất tại Cúp châu Á

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An đang có tinh thần tốt để tham dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trên hết là sự ổn định

“Toàn đội có trạng thái tinh thần tốt nhất. Chúng tôi tập luyện chuyên môn ngay sau Cúp Hùng Vương 2025 để tiếp tục hướng tới thi đấu giải Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025. Từng trận đấu tại giải, đội đều gặp đối thủ mạnh nên đội thận trọng dù vậy chúng tôi có quyết tâm của mình để giành điểm số tốt nhất”, HLV Thái Quang Lai cho biết.

Chiều ngày 18-4, toàn bộ cầu thủ VTV Bình Điền Long An lên đường tới Philippines dự giải đấu. Dù vậy trong ngày 17-4, các thành viên tận dụng buổi cuối để tập chuyên môn. Bài tập nhẹ ở ngày cuối để ban huấn luyện giúp cầu thủ giữ nhịp vận động bóng nhưng tránh tuyệt đối vận động mạnh không để xảy ra chấn thương.

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ là đội bóng đầu tiên của bóng chuyền trong nhà Việt Nam xuất ngoại trong chương trình thi đấu năm 2025. Vì thế, người hâm mộ cả nước đang kỳ vọng đội bóng này đạt kết quả suôn sẻ trong trận khởi đầu của giải. VTV Bình Điền Long An không xa lạ với Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á. Trước đây, đội bóng đã không ít lần góp mặt giải đấu này. Lần gần nhất trước khi tới Philippines thi đấu năm nay, đội VTV Bình Điền Long An từng dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á năm 2019. Các cầu thủ Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Đặng Thị Kim Thanh, Nguyễn Khánh Đang, Đoàn Thị Mỹ Tiên từng thi đấu năm 2019 và nay tiếp tục là chủ lực trong đội hình VTV Bình Điền Long An dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025. Cá nhân họ hoàn toàn hiểu được yếu tố nào sẽ quyết định thành công khi thi đấu ở cấp độ châu Á.

“Điều cần nhất là chúng tôi giữ 1 tinh thần tập thể đoàn kết, các cầu thủ cùng tự tin để thi đấu giải quốc tế đầu tiên trong năm cho mình”, HLV Thái Quang Lai trao đổi thêm.

Vi Thị Như Quỳnh kịp hội quân

HLV Thái Quang Lai cũng cho biết vào tối ngày 17-4, chủ công Vi Thị Như Quỳnh kết thúc thi đấu tại Kon Tum và kịp hội quân cùng đội bóng và qua hôm sau sẵn sàng lên đường di chuyển tới Philippines. HLV Thái Quang Lai chia sẻ: “Vi Thị Như Quỳnh là cầu thủ chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn tốt nên chúng tôi tin tưởng cầu thủ không mất nhiều thời gian làm quen cùng đội hình chúng tôi”. Có thể xem, tay đập này là 1 trong những sự bổ sung cần thiết mà VTV Bình Điền Long An gia cố lực lượng cho mình trước cuộc đấu quan trọng ở cấp độ châu Á lần này.

HLV Thái Quang Lai và học trò rất quyết tâm trong lần xuất ngoại đầu tiên của năm 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong 2 năm liên tiếp là 2023, 2024, bóng chuyền nữ Việt Nam đều có kết quả cao tại Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á. Chúng ta đã vô địch năm 2023 (đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự với tên gọi Sport Center) và giành ngôi á quân năm 2024 (đội Ninh Bình). Giới chuyên môn rất chờ đợi tại lần thứ 3 này, bóng chuyền nữ Việt Nam với đại diện là VTV Bình Điền Long An có thể nối tiếp kết quả tốt như trên. Dẫu vậy, đấu trường châu Á là cuộc cạnh tranh không dễ. Các đội bóng tham gia lần này đều có lực lượng VĐV mạnh nhất của mình. Tại Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025, khu vực Đông Nam Á có 5 đội tham dự. Chủ nhà Philippines có 3 đội, Thái Lan có 1 đội và Việt Nam có 1 đội.

Theo bốc thăm, thầy trò HLV Thái Quang Lai nằm tại Bảng C cùng Beijing BAIC Motor (Trung Quốc) và Saipa Tehran (Iran). Giải sẽ diễn ra từ ngày 20 tới 27-4.

HLV Thái Quang Lai đăng ký 14 cầu thủ dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025 gồm: Võ Thị Kim Thoa (đội trưởng), Trần Nguyễn Quí Uyên, Nguyễn Thị Trà My, Đoàn Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên, Dương Hà Thiên Hoàng, Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Natalia Ljewska, Nguyễn Lan Vy, Đặng Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Lê Như Anh, Lữ Thị Phương.

MINH CHIẾN