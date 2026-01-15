Vòng tứ kết Giải Bóng đá U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam tranh tài cùng các "đại gia" châu Á

Với 3 trận toàn thắng, U23 Việt Nam tiến vào vòng tứ kết lần thứ 3 liên tiếp và là lần thứ 4 trong 6 kỳ đã tham dự. Sự hiện diện của thầy trò HLV Kim sang-sik ở vòng tứ kết là một nỗ lực đáng khen ngợi khi đối thủ là những nền bóng đá giàu truyền thống và đầy quyền lực.

Có 4 trong 8 đội góp mặt ở tứ kết đến từ những nền bóng đá sẽ dự World Cup 2026. Nói cách khác, đây là vòng đấu của những “đại gia” đang sử dụng sân khấu trẻ như phép thử cho tương lai bóng đá đỉnh cao.

Các cầu thủ U23 Việt Nam càng chơi càng thể hiện sự tiến bộ về chuyên môn

Không có nhiều bất ngờ khi những đội bóng giàu thực lực tại sân chơi trẻ như 2 nhà cựu vô địch Nhật Bản, Uzbekistan góp mặt. Ngược lại, năm nay chứng kiến bóng đá Tây Á tiếp tục đà sa sút, khi những đội bóng từng vô địch là Saudi Arabia và Qatar đều bị loại. Từ chỗ chiếm đến 50% số đội dự giải, thì nay tỷ lệ đó chỉ còn là 1/4. Bóng đá Tây Á chiếm ưu thế ở 2 kỳ giải đầu tiên (năm 2014 và 2016), nhưng trong 4 kỳ gần nhất, họ chỉ có trung bình 1 đội vào được đến vòng bán kết.

Dù chỉ là giải bóng đá trẻ, nhưng vòng tứ kết Giải Bóng đá U23 châu Á 2026 cho thấy một thực tế: Bất kỳ nền bóng đá mạnh nào cũng cần có các tuyến kế thừa. U23 Nhật Bản đến với giải không cần đội hình mạnh nhất, nhưng vẫn giữ được lối chơi đã định hình: kiểm soát bóng, chiếm lĩnh không gian. U23 Uzbekistan dưới thời HLV Timur Kapadze tiếp tục thể hiện bản sắc của đội bóng lớn ở các sân chơi trẻ. U23 Hàn Quốc dù chịu áp lực thay đổi thế hệ thì vẫn duy trì phong cách pressing tầm cao và tính kỷ luật chiến thuật…

Thận trọng là không thừa Với kết quả của lượt trận cuối tại bảng A, hai cặp đấu đầu tiên của vòng tứ kết Giải Bóng đá U23 châu Á 2026 diễn ra vào ngày 16-1 đã được xác định là U23 Nhật Bản - U23 Jordan và U23 Việt Nam - U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE). Cặp đấu U23 Việt Nam - U23 UAE được nhận định là cân tài, ngang sức. Thậm chí, U23 Việt Nam còn có lợi thế khác là tinh thần đang lên cao. Tuy nhiên, các cầu thủ không được phép chủ quan, bởi các đội bóng đến từ Tây Á vốn có điểm mạnh về thể hình, thể lực. Lịch sử đối đầu giữa 2 đội cho thấy U23 UAE đang nhỉnh hơn với 2 thắng, 4 hòa trong 6 lần gặp gỡ. QUỐC CƯỜNG

Từ góc nhìn đó, sự xuất hiện của U23 Việt Nam trong vòng 8 đội mạnh nhất không hoàn toàn bất ngờ. Chúng ta là đại diện Đông Nam Á giàu thành tích nhất tại sân chơi này, là kết quả của một chiến lược đầu tư bóng đá trẻ rất kiên định kéo dài hơn hai thập niên qua. So với các đối thủ ở tứ kết, Việt Nam có thể kém hơn về các yếu tố cá nhân nhưng với sự chuẩn bị dài hơi hơn 1 năm qua, đội bóng của HLV Kim Sang-sik không thiếu kinh nghiệm quốc tế. Hơn thế, đây là kỳ giải mà U23 Việt Nam thể hiện một gương mặt hoàn toàn khác, với sự tiến bộ trong tổ chức lối chơi, đặc biệt ở khả năng chịu áp lực, thoát khỏi hình ảnh một đội chơi phản ứng thụ động như trước.

Vòng tứ kết Giải Bóng đá U23 châu Á 2026 nhìn từ khía cạnh rộng hơn là tấm gương phản chiếu trật tự mới của bóng đá trẻ châu lục. Những đội từng xem đây là “sân thử nghiệm” nay đã biến giải đấu thành thước đo chiến lược đào tạo dài hạn, hướng tới World Cup 2030. Việt Nam, từ đội bị đánh giá thấp, nay bước vào nhóm cạnh tranh bằng chính sức nỗ lực, bằng cách chấp nhận va chạm với các nền bóng đá lớn hơn để học hỏi, nâng tầm trình độ.

ĐĂNG LINH