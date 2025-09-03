Vòng loại World Cup 2026: Châu Âu vào giai đoạn nước rút

Bóng đá châu Âu hiện đang tập trung vào vòng loại World Cup 2026, khi các nhà vô địch gần đây là Pháp, Đức và Tây Ban Nha bắt đầu cuộc đua nước rút với sáu trận kéo dài 11 tuần nhằm giành suất tới giải đấu được tổ chức trên khắp Bắc Mỹ.

Nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha chính thức bắt đầu hành trình săn tìm danh hiệu World Cup.

Những đội tuyển mới bắt đầu chương trình vòng loại đều nằm trong các bảng đấu có 4 đội, nổi bật là các đội hàng đầu đã chơi ở vòng chung kết UEFA Nations League vào tháng 3 và tháng 6. Tây Ban Nha, nhà vô địch World Cup 2010, sẽ bắt đầu hành trình tại Bulgaria vào thứ Năm (bảng E). Trong khi nhà vô địch năm 2014, Đức bắt đầu hành trình tại Slovakia (bảng A). Tuyển Pháp, nhà vô địch năm 2018, sẽ bắt đầu hành trình trên sân khách vào thứ Sáu với Ukraine (bảng D) - đây là trận đấu đầu tiên của Les Bleus tại giải kể từ khi thua trận chung kết đầy kịch tính trước Argentina vào tháng 12-2022.

Trước đó, hành trình vòng loại châu Âu đã trải qua hai đợt trận tháng 3 và tháng 6, và có những đội thuộc bảng 5 đội đã thi đấu đến 4 trận. Trong đó bảng I là một bảng đấu chắc chắn sẽ gây chú ý nhất, nơi Na Uy đang xếp trên Israel và Italy. Na Uy, đội tuyển chưa từng vượt qua vòng loại World Cup bóng đá nam kể từ trước khi Erling Haaland, 25 tuổi, ra đời. Nhưng hiện đội tuyển này đang đi đúng hướng sau khi tiền đạo ngôi sao của Man.City ghi bàn trong cả bốn trận thắng liên tiếp. Na Uy không có trận đấu nào vào thứ Sáu, sẽ tiếp đón đội đang xếp cuối bảng Moldova vào thứ Ba tuần sau.

Na Uy với sự xuất sắc của Erling Haaland đã thể hiện chất lượng khi đè bẹp Italy 3-0.

Đội tuyển Italy đã không chơi một trận đấu nào tại vòng chung kết World Cup kể từ tháng 6-2014. Khi đó, Giorgio Chiellini bị Luis Suarez của Uruguay cắn trong trận thua 0-1, khiến nhà vô địch bốn lần phải rời sân giải từ vòng bảng tại Brazil. Giờ đây, nhiệm vụ giành quyền trở lại sân chơi lớn nhất một lần nữa bị đe dọa khi Italy chỉ giành được 3 điểm sau 2 trận, bao gồm thảm bại 0-3 trên sân của Na Uy. Italy sẽ tiếp đón Estonia vào thứ Sáu, ba ngày trước khi đối đầu với Israel (đội đang xếp thứ 3 với 6 điểm) trên sân trung lập tại Debrecen (Hungary).

Một cái tên nổi tiếng khác là tuyển Anh cũng đã khởi đầu suôn sẻ với chuỗi ba trận thắng liên tiếp dưới thời tân HLV Thomas Tuchel, độc chiếm ngôi đầu bảng K. Tam sư sẽ chạm một tay vào tấm vé đến vòng chung kếu nếu toàn thắng cả 2 trận đấu tới, bao gồm tiếp đón Andorra ngày 6-9 và đặc biệt là tại Serbia (đội đang có 4 điểm sau 2 trận) sau đó 3 ngày…

Châu Âu sẽ có 16 suất tham dự kỳ World Cup nam đầu tiên với 48 đội, nhiều hơn ba suất so với thể thức 32 đội được tổ chức vào năm 2022. 12 đội đứng đầu các bảng đấu khi vòng loại kết thúc vào tháng 11 sẽ giành suất trực tiếp tham dự giải đấu. 12 đội nhì bảng sẽ phải tham dự vòng play-off dự kiến ​​vào tháng 3, cùng sự góp mặt của bốn đội nhất bảng tại UEFA Nations League.

Tại vòng loại play-off châu Âu, 16 đội sẽ được chia thành bốn bảng đấu, mỗi bảng bốn đội, và đấu loại trực tiếp. Họ sẽ thi đấu bán kết và chung kết một trận duy nhất vào ngày 26 và 31-3, để xác định bốn suất dự World Cup còn lại.

PHI SƠN