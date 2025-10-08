Vòng loại Asian Cup 2027, Việt Nam – Nepal (19 giờ 30 ngày 9-10): Tự tin vào sức trẻ

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu cả hai trận trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 10 đều tại TPHCM, gặp đội yếu nhất bảng là Nepal. Điều đó rất thuận lợi cho thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng đến mục tiêu giành trọn 6 điểm, thậm chí nhiều khả năng những nhân tố trẻ sẽ có cơ hội ra sân,

Nhiều cầu thủ trẻ có cơ hội ra sân thể hiện mình vào tối 9-10.

Tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik đã úp mở khả năng tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ ra sân để thể hiện, tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc quốc tế trước thềm SEA Games 35. Ông nói: “Mục tiêu giành chiến thắng cả hai trận đấu với Nepal, nên chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ và luôn tôn trọng đối thủ của mình. Ở lần tập trung này chúng ta đang có nhiều cầu thủ của lứa U23, nên tôi sẽ cố gắng tạo ra sự kết hợp tốt nhất giữa các tuyển thủ trẻ và những gương mặt kỳ cựu. Việt Nam hiện đang có lứa cầu thủ U23 rất chất lượng, họ sẽ là bệ phóng và tương lai của bóng đá Việt trong thời gian gần nhất”.

Đợt tập trung lần này đội tuyển Việt Nam có sự góp mặt của 8 cầu thủ trẻ mà tất cả đủ sức để được tín nhiệm ra sân. Đó là thủ môn Trung Kiên; hậu vệ Nhật Minh, Hiểu Minh; tiền vệ Phi Hoàng, Xuân Bắc, Văn Khang và cặp tiền đạo Thanh Nhàn, Đình Bắc. Bàn thì vậy, nhưng với bản tính thận trọng, khả năng một số cựu binh cũng sẽ có tên ở đội hình xuất phát để dìu dắt lối chơi như Duy Mạnh, Hoàng Đức, Tiến Linh (hoặc Tuấn Hải).

Hoàng Đức sẽ đóng vai trò trụ cột khu vực giữa sân trong thời điểm vắng mặt Quang Hải vì chấn thương.

Thực tế thì dù có xuất phát với đội hình đủ 8 cầu thủ trẻ, Việt Nam vẫn đủ sức để đánh bại Nepal bởi dàn cầu thủ trẻ ấy có nhiều vị trí không lạ ở đội tuyển Việt Nam và đang là trụ cột ở đội hình U23. Điều quan trọng là cần dốc sức cho cuộc so tài này, mục tiêu mà đội tuyển Việt Nam hướng đến là cần giành trọn 6 điểm trong hai trận gặp Nepal trước khi “nói chuyện phải quấy” với Malaysia ở trận lượt về vào năm sau.

Ở bên kia sân, Nepal đưa sang Việt Nam với đội hình không đổi so với những trận đấu trước, gần nhất là trận thua trước đội tuyển Lào. Hầu hết cầu thủ đều đang thi đấu trong nước và khó để hướng đến mục tiêu gây bất ngờ trong trận này, thậm chí là 1 kết quả hòa.

Dự đoán: 3-0

CAO TƯỜNG