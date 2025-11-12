Vòng loại Asian Cup 2027: Nguyễn Xuân Son trở lại đội tuyển

Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên vào ngày 11-11 tại Hà Nội trong hành trình chuẩn bị cho trận lượt về gặp đội tuyển Lào ở vòng loại cuối cùng của Asian Cup 2027.

Đáng chú ý là đợt tập trung lần này ông Kim Sang-sik triệu tập 23 cầu thủ, vừa đủ số lượng đăng ký cho trận gặp Lào. Coi như các cầu thủ được triệu tập cũng chắc chắn sẽ có tên trong danh sách di chuyển sang Vientiane (Lào) vào ngày 16-11 tới. Đó cũng là điều hợp lý khi đội tuyển có ít ngày chuẩn bị, những gương mặt được gọi tập trung đều có kinh nghiệm cũng như đang “nóng máy” khi mùa giải chuyên nghiệp đang diễn ra.

Khu vực thu hút sự quan tâm nhất là hàng công khi ông Kim Sang-sik gọi đến 5 tiền đạo là Tiến Linh, Tuấn Hải, Việt Cường, Gia Hưng và Xuân Son. Tất cả đều là những... ẩn số nếu xét các thể hiện trong thời gian qua.

Hai cựu binh Tiến Linh và Tuấn Hải đang thể hiện phong độ chập chờn trong màu áo CLB Công an TPHCM và Hà Nội FC. Hai tiền đạo Gia Hưng (Ninh Bình) và Việt Cường (Becamex TPHCM) là gương mặt mới, được đánh giá là “lá bài tẩy” trong chuyến làm khách tại Lào đợt này. Cuối cùng là Nguyễn Xuân Son, người hùng của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024.

Xuân Son háo hức trong ngày hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: QUYẾT THẮNG

Việc Xuân Son được gọi trở lại đội tuyển bóng đá Việt Nam lúc này thực sự không bất ngờ. Anh có thể ra sân ở 1 trận đấu chính thức, kể cả V-League nhưng do Nam Định không đăng ký Xuân Son ở giai đoạn 1 nên chân sút này chỉ xuất hiện ở V-League 2025-2026 từ vòng 12, thời điểm các đội vào mùa thay đổi bổ sung lực lượng giữa mùa. Còn ở đội tuyển Việt Nam, Xuân Son đủ điều kiện ra sân.

Khả năng ông Kim Sang-sik gọi Xuân Son vào đội tuyển lúc này để anh làm quen trở lại với bầu không khí trên đội tuyển, bóng đá đỉnh cao và chuẩn bị cho 1 trận quốc tế quan trọng. Nhưng để trông chờ Xuân Son là tiền đạo chủ lực trong chuyến làm khách tại Lào tới đây là điều khá vội vàng. Lào vẫn chưa phải là đối thủ đáng ngại với đội tuyển Việt Nam và chúng ta đủ sức để lấy 3 điểm. Vấn đề là sử dụng Xuân Son trận này như thế nào.

Khả năng lớn nhất là tiền đạo này sẽ vào sân khoảng cuối trận đấu, chủ yếu là “hâm nóng” hơn là tạo áp lực săn bàn lên chân sút này, bởi dù sao anh cũng vừa qua 8 tháng điều trị chấn thương. Xuân Son vẫn cần thêm thời gian để có sự tái hòa nhập tốt nhất với bóng đá đỉnh cao.

QUỐC CƯỜNG