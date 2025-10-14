Vòng loại Asian Cup 2027, Nepal – Việt Nam (19g30 ngày 14-10): Chỉnh thước ngắm!

Đội tuyển Việt Nam sẽ kết thúc loạt trận dịp FIFA Days tháng 10 bằng chuyến “làm khách” trước đội tuyển Nepal trên sân Thống Nhất vào tối 14-10. Trận lượt về vốn được Liên đoàn bóng đá Nepal đã đăng ký sân Thống Nhất làm sân nhà và được sự chấp thuận của Liên đoàn bóng đá châu Á.

Đội hình xuất phát ở trận lượt về liệu sẽ có nhiều cầu thủ U23 được tin dùng?

Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 với nhiều ngổn ngang cần khắc phục sau 90 phút tranh tài. Trận đấu mà đã lộ nhiều vấn đề từ hàng phòng ngự cho đến hiệu suất ghi bàn của các tiền đạo. HLV Kim Sang-sik đã thể hiện ý đồ tấn công phủ đầu đối phương khi tung ra sân đội hình mạnh nhất và dần đưa các cầu thủ trẻ vào sân. Nhưng phong độ của nhiều cựu binh trong thời điểm hiện nay thật đáng lo ngại.

Cuộc so tài trong trận lượt về với Nepal, khả năng 2 trụ cột ở hàng phòng ngự sẽ ngồi trên ghế dự bị là thủ môn Đặng Văn Lâm và hậu vệ Bùi Tiến Dũng. Cả hai cùng không đạt phong độ tốt nhất ở trận lượt đi, riêng Tiến Dũng đang có vấn đề về sức khỏe. Mặt khác, không loại trừ khả năng HLV Kim Sang-sik nhân hai trận đấu với đội tuyển Nepal để tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ, nhất là những gương mặt trẻ ra sân thể hiện. Vì thế những điều chỉnh ở đội hình xuất phát trong trận lượt về là dễ xảy ra.

Những Thanh Nhàn, Văn Khang, Xuân Mạnh, Đình Bắc, thủ môn Trung Kiên khả năng sẽ được tín nhiệm ở đội hình xuất phát khi mà lối chơi của đội tuyển Nepal cũng đã được nhận diện qua trận lượt đi, điều quan trọng là nét tươi mới ở hàng công để xuyên thủng hàng thủ số đông của đội bóng này. Vấn đề quan trọng là tìm được bàn thắng sớm để tạo sự thoải mái về mặt tâm lý.

Trước trận tái đấu trên sân Thống Nhất, hậu vệ Quang Vinh chia sẻ đội tuyển cần cải thiện khả năng pressing và sự tập trung: “Chúng tôi cần chơi quyết liệt hơn khi mất bóng, nỗ lực gây áp lực lên đối thủ và giữ vững khâu phòng ngự. Các yếu tố khác, tôi nghĩ toàn đội đã làm khá tốt”.

QUỐC CƯỜNG