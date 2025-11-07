Vòng 11 V-League 2025-2026: Hướng về sân Pleiku

Loạt trận của vòng 11 V-League 2025-2026 diễn ra vào cuối tuần này cũng là vòng đấu cuối cùng trong năm 2025 của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, bởi sau đó mùa giải tạm ngưng để tập trung đội tuyển U22 và đội tuyển Việt Nam.

Becamex TPHCM đang được ví như là "vua sân khách" với thành tích ấn tượng khi thi đấu xa nhà.

Tâm điểm của vòng đấu vẫn là cuộc chạy đua thoát hiểm của các đội đang kẹt ở khu vực cuối bảng, nơi mà đang có đến 5 đội cùng 7 điểm. Cuộc so tài đáng chú ý giữa HA.GL và Thanh Hóa trên sân Pleiku, trận cầu “6 điểm” khi đôi bên cùng hướng đến chiến thắng để hy vọng đào thoát cũng như đẩy chính đối thủ của mình ở lại khu vực cuối bảng. Xét một cách toàn diện, cả về thực lực lẫn phong độ thì đôi bên khá cân sức. Đội bóng phố núi được chơi tại sân nhà và đang lên tinh thần khi vừa đánh bại Viettel, ít nhiều giúp họ có thêm ưu thế trong trận đấu này.

Một đội khác cũng lận đận khu vực cuối bảng là PVF khi đang trải qua 3 trận thua liên tiếp trong tổng số 7 trận từ hòa đến thua. Điều đó cho thấy sân chơi V-League dường như quá sức với thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh. Sức trẻ, sự đồng đều và nhiệt huyết vẫn chưa đủ so với tính quyết liệt tại giải đấu này. Vòng 11, PVF về sân nhà nhưng sẽ tiếp đối thủ mạnh là Viettel, cuộc so tài thú vị giữa HLV Thạch Bảo Khanh với đội bóng cũ.

Trên sân Vinh, SLNA cũng đang trong nhóm đội có 7 điểm sẽ tiếp “vua sân khách” Becamex TPHCM. SLNA có nhiều nỗ lực trong thời gian qua, nhất là sau khi điều chỉnh ở khu kỹ thuật, nhưng tình hình trên bảng điểm vẫn chưa khả quan, họ buộc phải giành kết quả thuận lợi trong cuộc tiếp đón đội bóng đất Thủ ở vòng này. Trong khi đó Becamex TPHCM vốn thăng hoa sau khi ông Đặng Trần Chỉnh tiếp nhận ghế HLV trưởng. Gần nhất là trận hòa 1-1 tại sân Ninh Bình và chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng càng giúp đội khách thoải mái hơn trong chuyến di chuyển đến sân Vinh tranh tài ở vòng này.

Thái Sơn và các đồng đội sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Pkeiku ở vòng 11.

Trận đấu đáng chú ý khác diễn ra trên sân Thống Nhất khi Công an TPHCM tiếp đội đầu bảng Ninh Bình. Đội khách đang bất bại từ đầu mùa, liệu HLV Lê Huỳnh Đức cùng các học trò có kết thúc được chuỗi trận thăng hoa của đối phương? Trên sân Thiên Trường, Nam Định đang trong giai đoạn khủng hoảng với 6 trận liên tiếp chưa nếm lại hương vị chiến thắng sẽ tiếp Hà Nội FC cũng là “ca” khó cho đội chủ nhà.

Lịch thi đấu vòng 11:

PVF – Viettel FC (8-11); HA.GL – Thanh Hóa, SLNA – Becamex TPHCM, Hải Phòng – Đà Nẵng, CA TPHCM – Ninh Bình (9-11); Nam Định – Hà Nội FC, CAHN – Hà Tĩnh (10-11)

CAO TƯỜNG