Bùi Vĩ Hào kịp tham dự SEA Games 33

Tiền đạo trẻ thuộc biên chế CLB Becamex TPHCM, Bùi Vĩ Hào đã bình phục chấn thương và kịp trở lại cùng đội tuyển U22 Việt Nam ở đợt tập trung chuẩn bị SEA Games 33.

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào trở lại sân cỏ sau thời gian điều trị chấn thương.

Ngày 6-11, HLV Kim Sang Sik đã công bố danh sách 26 cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam tập trung đợt 4 năm 2025, nhằm chuẩn bị cho giải bóng đá quốc tế CFA Team China Panda Cup 2025 và hướng tới SEA Games 33, diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 tới.

Đây là đợt tập trung quy tụ lực lượng mạnh nhất kể từ đầu năm nay của đội tuyển U22 Việt Nam. Nhiều gương mặt nổi bật từng khoác áo Đội tuyển quốc gia tiếp tục góp mặt như Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc.., cùng các trụ cột đã góp công lớn trong hành trình vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 như Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Xuân Bắc, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Phạm Lý Đức...

Đáng chú ý là sự trở lại của tiền đạo Bùi Vĩ Hào sau thời gian dài điều trị chấn thương. Sự góp mặt của chân sút từng là nhân tố quen thuộc trong các đợt tập trung của Đội tuyển quốc gia hứa hẹn giúp tăng cường sức tấn công cho đội tuyển U22 Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh toàn đội hướng tới mục tiêu cạnh tranh Huy chương Vàng tại SEA Games 33.

Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 9-11 tới dưới sự dẫn dắt của Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, sau đó lên đường sang Trung Quốc tham dự CFA Team China Panda Cup 2025. Giải đấu này sẽ diễn ra từ 12 đến 18-11 tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), quy tụ bốn đội tuyển lứa tuổi U22 gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan và Việt Nam.

Ngay sau khi kết thúc Panda Cup 2025, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào đợt tập huấn mang tính tổng duyệt cho SEA Games 33 từ ngày 23-11. Giai đoạn này, đội sẽ tập luyện tại Vũng Tàu, sau đó lên đường sang Thái Lan vào ngày 2-12 để tham dự Đại hội.

