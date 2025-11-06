Trọng tài gây tranh cãi trong thất bại của Nam Định trước đội Nhật Bản

Việc trọng tài từ chối quả phạt đền cho Nam Định vào cuối trận được xem là một trong những nguyên nhân khiến đội chủ nhà thất bại trước Gamba Osaka (Nhật Bản) tại lượt trận thứ 4 bảng F thuộc AFC Champions League Two 2024-2025.

Văn Vĩ trong nỗ lực tấn công về phía khung thành của Gamba Osaka. ẢNH: QUANG ĐƯƠNG

Nhập cuộc quyết tâm trên sân nhà Thiên Trường, đoàn quân của HLV Andre Lima (được đăng ký tạm quyền do HLV Nguyễn Trung Kiên chưa có bằng Pro) tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Tuy nhiên, các chân sút như Eid Madmoud, Romulo… đều bỏ lỡ.

Phút 20, Eid Madmoud dứt điểm quá nhẹ từ khoảng cách chỉ 10m. Năm phút, ngoại binh này vung chân đưa bóng đi vọt xà. Phút bù giờ của hiệp 1, Romulo tung cú sút xa nguy hiểm, nhưng thủ môn Higashiguchi của đội khách xuất sắc cản phá.

Trái lại, Gamba Osaka tận dụng sơ hở của Nam Định để mở tỷ số ngay phút 7. Hutsuse kiến tạo cho Mito bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Caique Santos. Trong hiệp 2, Nam Định tiếp tục dâng cao, nhưng đại diện đến từ Nhật Bản phòng ngự nhiều tầng, kỷ luật và bọc lót hiệu quả, hạn chế cơ hội ghi bàn của chủ nhà.

Tổ trọng tài điều hành trận đấu giữa Nam Định và Gamba Oska. ẢNH: QUANG ĐƯƠNG

Đến phút 86, tranh cãi trên sân Thiên Trường nổ ra. Cú đánh đầu từ Kyle Hudlin tạo điều kiện để Lý Công Hoàng Anh bắt volley, bóng chạm vào tay của một cầu thủ đội khách trước khi Higashiguchi ôm gọn. Trọng tài Baraa Aisha (người Palestine) không thổi phạt đền khiến các thành viên của Nam Định phản ứng quyết liệt. Vì vòng bảng AFC Champions League Two không áp dụng VAR, nên ông Baraa cùng các trợ lý không thể xem lại tình huống này.

Từ đó, Gamba Osaka tận dụng thành công thời cơ để thắng trận thứ 4 từ đầu giải và chính thức giành vé vào vòng loại trực tiếp với 12 điểm tuyệt đối.

Thất bại này khiến Nam Định bị Ratchaburi san bằng 6 điểm, khi đại diện của Thái Lan thắng dễ Eastern AA (Hồng Kông, Trung Quốc) đến 7-0. Hai lượt trận cuối vòng bảng, Nam Định sẽ lần lượt đối đầu Ratchaburi và Eastern AA. Muốn chắc suất đi tiếp với vị trí nhì bảng, đội bóng thành Nam phải giành ít nhất 4 điểm ở 2 trận đấu này, trong đó không được phép thua Ratchaburi.

HỮU THÀNH