Chủ tịch FIFA chúc mừng CLB nữ TPHCM trước thềm AFC Women Champions League 2025-2026

Ngày 6-11, CLB nữ TPHCM sẽ tiến hành lễ xuất quân tham dự AFC Women Champions League 2025-2026. Trước thềm giải đấu cấp châu Á lần này, HLV Kim Chi cùng các học trò đã nhận quà từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

CLB nữ TPHCM (áo vàng) trong trận giao hữu mới đây với đội tuyển nữ Việt Nam (thua 2-3).

Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn và Câu lạc bộ Bóng đá nữ TPHCM I sau khi xuất sắc giành ngôi vô địch Giải Bóng đá nữ VĐQG 2025.

Trong thư, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh: “Những nỗ lực và thành tích không ngừng nghỉ của CLB nữ TPHCM I trong suốt mùa giải đã được đền đáp, mang về danh hiệu quan trọng này. Xin chúc mừng từng thành viên trong đội bóng và câu lạc bộ vì thành tích tuyệt vời này”.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn vì sự ủng hộ, công sức và cống hiến không ngừng nghỉ cho sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam và bày tỏ mong sớm được gặp lại Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn.

Đây là lời chúc mừng đặc biệt từ người đứng đầu FIFA, thể hiện sự ghi nhận của bóng đá thế giới đối với những nỗ lực không ngừng của bóng đá nữ Việt Nam nói chung và CLB TPHCM I nói riêng.

Danh hiệu vô địch quốc gia năm 2025 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của đội bóng nữ TPHCM I – CLB giàu truyền thống và đóng góp lớn cho sự phát triển của bóng đá nữ nước nhà.

