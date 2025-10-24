Với Mbappe sung mãn, Real Madrid quyết phục thù Barcelona

Real Madrid với tiền đạo Kylian Mbappe đang rất hưng phấn qua chuỗi trận ghi bàn liên tiếp kể từ đầu giải sẽ tự tin tiếp đón Barcelona vào Chủ nhật, mục tiêu chắc chắc là trả đũa đại kình địch sau khi thua cả 4 trận ‘El Clasico’ mùa giải trước.

Kylian Mbappe hy vọng những bàn thắng vào lưới Barcelona lần này sẽ mang lại kết quả tốt hơn cho Real Madrid.

Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào trận ‘El Clasico’ đầu tiên của mùa giải để xem liệu tân HLV Xabi Alonso có thể giúp Real Madrid thoát khỏi chuỗi trận bết bát trước Barcelona hay không. Barca đã thắng áp đảo cả 4 trận ‘El Clasico’ trên mọi đấu trường mùa giải trước, ghi đến 16 bàn chỉ thủng lưới 7 lần. Đội bóng xứ Catalan mở màn chuỗi trận ấn tượng này bằng chiến thắng 4-0 tại Santiago Bernabeu ở La Liga. Sau đó, họ tiếp tục thắng 5-2 ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, 3-2 ở chung kết Copa del Rey, và một lần nữa với tỷ số 4-3 ở lượt về La Liga.

“Năm ngoái, họ đã thể hiện khả năng dứt điểm tuyệt vời, và chúng tôi phải cố gắng ngăn chặn sức mạnh đó đồng thời thi đấu sắc bén hơn ở hàng công”, thủ môn Thibaut Courtois của Madrid chia sẻ.

Ở lần đối đầu này, tư thế của Real Madrid đã khác khi đang dẫn trước nhà đương kim vô địch Barca 2 điểm trên bảng xếp hạng La Liga. Đội của Alonso cũng đang toàn thắng sau 3 trận ở vòng bảng Champions League. Phong độ chói sáng đó có đóng góp lớn từ Mbappe bùng nổ, người đang dẫn đầu La Liga với 10 bàn thắng sau 9 vòng đấu - nhiều hơn 4 bàn so với đối thủ bám đuổi sát - và thêm 5 bàn nữa tại Champions League trong 2 tháng đầu mùa giải. Trung vệ Pau Cubarsi, người chắc chắn sẽ cùng với Eric Garcia hoặc Ronald Araujo có nhiệm vụ ngăn chặn Mbappe, đánh giá: “Ai cũng biết Mbappe tài năng đến mức nào, và tất cả các cầu thủ của họ đều ở đẳng cấp thế giới. Nhưng chúng tôi chỉ phải tập trung vào trận đấu của mình”.

Ngoài ra, Arda Guler đã nổi lên như một bất ngờ lớn nhất của Real Madrid khi dần lấp đầy khoảng trống mà Toni Kroos và Luka Modric để lại trong 2 mùa hè qua. Tiền vệ 20 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ đã có 5 pha kiến ​​tạo và 3 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này. Trong khi tiền vệ ngôi sao Jude Bellingham cũng tìm lại phong độ kịp lúc khi ghi bàn duy nhất đánh bại Juventus vào thứ Tư…

Trung vệ Pau Cubarsi chắc chắn sẽ được giao nhiệm vụ khó khăn là ngăn chặn Mbappe.

Phía ngược lại, Barca sẽ không có sự chỉ đạo trực tiếp từ HLV Hansi Flick khi ông phải ngồi trên khán đài do nhận thẻ đỏ do lỗi phản ứng ở vòng đấu trước. Barca cũng đến Santiago Bernabeu với những lo ngại về chấn thương trên hàng công, khi Robert Lewandowski đã bị loại khỏi đội hình do chấn thương gân kheo, còn tiền đạo Raphinha vẫn còn bỏ ngỏ khả năng ra sân. Tiền vệ Dani Olmo và thủ môn Joan Garcia cũng vắng mặt do chấn thương. Wojciech Szczesny sẽ là người bắt chính.

Mặc dù vậy, HLV Flick chắc chắn cũng đã nghiên cứu về điểm yếu của Real Madrid, đội từng thua tan nát 0-5 trước Atletico Madrid tại La Liga vào tháng trước. Ông cũng có Lamine Yamal sẵn sàng ở mức độ cao nhất sau 2 lần ra sân từ khi trở lại sau chấn thương háng dai dẳng. Những người hùng trong chiến thắng 6-1 trước Olympiakos ở Champions League, Fermin Lopez đã lập một hat-trick và Marcus Rashford ghi 2 bàn, cũng là lý do khiến Barca không hề cảm thấy yếu thế...

Ở các cặp đấu đáng chú ý khác của vòng 10. Real Sociedad tiếp đón Sevilla (thứ 9) ở trận đấu sớm nhất vào thứ Sáu, với hy vọng ngăn chặn được đà khủng hoảng khiến họ chìm sâu trong khu vực nguy hiểm. Villarreal hy vọng bảo vệ vị trí thứ 3 của mình với chuyến làm khách trên sân của Valencia vào thứ Bảy. Atletico Madrid, đội đứng thứ 4, sẽ làm khách trên sân của Real Betis, đội đang xếp thứ 5, vào thứ Hai.

THANH TUẤN