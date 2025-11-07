Võ thuật kết nối hoà bình

Từ ngày 21 đến 23-11, Liên hoan Võ thuật quốc tế TPHCM 2025 với chủ đề “Võ thuật Việt Nam – Kết nối hòa bình” sẽ diễn ra tại đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), thu hút các vận động viên từ nhiều quốc gia tham gia trình diễn.

Màn trình diễn hấp dẫn của Vovinam tại Liên hoan võ thuật quốc tế TPHCM 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 7-11 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM, Liên hoan Võ thuật quốc tế TPHCM 2025 đã chính thức diễn ra họp báo giới thiệu thông tin sự kiện. Liên hoan không chỉ là sự kiện thể thao – văn hóa, mà là biểu tượng của hòa bình, của tinh thần thượng võ và của sức mạnh đoàn kết nhân loại.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân phát biểu tại sự kiện. Ảnh: THANH TÙNG

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân chia sẻ, liên hoan là một dịp đặc biệt, không chỉ mang đến cho người dân thành phố những màn trình diễn võ thuật đỉnh cao, mà còn là cơ hội để kết nối các nền văn hóa võ thuật khác nhau. Từ đây, Ban Tổ chức mong muốn truyền tải thông điệp "Hào khí phương Nam - Toả sáng võ đạo", từ tinh hoa võ học Việt Nam, kết nối bạn bè năm châu, vì một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển.

"Thông qua Liên hoan, TPHCM khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, năng động và nhân văn, đồng thời giới thiệu hình ảnh 'Thành phố vì hòa bình, thành phố của võ đạo và sáng tạo' đến bạn bè thế giới", Phó Giám đốc Nguyễn Nam Nhân nói thêm.

Đại diện Ban Tổ chức, nhà tài trợ, các bộ môn, đoàn võ thuật tham dự họp báo thông tin về sự kiện. Ảnh: THANH TÙNG

Sự kiện này sẽ là điểm hội tụ của các chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ (Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Ba Lan, Philippines, Thái Lan, Campuchia, Indonesia ...) và hơn 20 đoàn trong nước. Những màn trình diễn từ các môn võ truyền thống của Việt Nam như: Vovinam, võ cổ truyền, Tân Khánh Bà Trà, Tây Sơn Bình Định, khí công Hồng Gia Quyền, đến các môn võ quốc tế nổi tiếng như: taekwondo, karate, muay, hapkido…Tất cả sẽ cùng nhau giao lưu, học hỏi và biểu diễn những màn võ thuật đặc sắc.

Trong khuôn khổ sự kiện, người dân và du khách sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động nổi bật: lễ khai mạc (tối 21-11) với màn trình diễn võ thuật hoành tráng; giải thi hội diễn võ thuật quốc tế mở rộng; hội thảo khoa học quốc tế; triển lãm "võ thuật - trí tuệ số"; đại lộ võ thuật - sân khấu đường phố; khu văn hoá - nghệ thuật - thể thao...

Đại diện Ban Tổ chức giải đáp các thắc mắc từ truyền thông. Ảnh: THANH TÙNG

Đáng chú ý, trong sáng ngày 21-11, đường Lê Lợi cũng là nơi diễn ra Lễ xuất quân Đoàn thể thao TPHCM tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan. Nghi thức ra quân được lồng ghép mang ý nghĩa đặc biệt, khích lệ và nâng cao tinh thần của các tuyển thủ thành phố trên hành trình chinh phục SEA Games 33.

NGUYỄN ANH