Võ sĩ TPHCM tạm dẫn đầu giải judo quốc gia 2025

VĐV thi đấu tại giải vô địch judo quốc gia 2025 đang tranh tài ở Đồng Tháp. Ảnh: CAO SỸ HỒNG QUANG

Giải được tranh tài tới hết ngày 4-4. Tính tới thời điểm hiện tại, đội judo TPHCM đang tạm dẫn đầu với 5 HCV, 1 HCĐ. Các thành tích HCV của đội judo TPHCM tới từ kết quả của Cao Minh Thái/Phan Gia Tùng (Nage no kata nam), Nguyễn Hiếu Nghĩa (50kg nam), Phạm Quốc Quân (55kg nam), Lê Nguyễn Hùng Cương (60kg nam), Nguyễn Hải Bá (73kg nam). Xếp sau TPHCM hiện đang là các đơn vị Đồng Tháp, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quân đội, Hậu Giang, Bắc Ninh, Bình Thuận, Cần Thơ.

Ngoài kết quả của võ sĩ TPHCM, trong các nội dung dành cho kata (biểu diễn), ban tổ chức ghi nhận các kết quả vô địch của Nguyễn Cường Thịnh/Trần Quốc Hùng (Quân đội) tại Ju no kata nam, Nguyễn Công Hà/Nguyễn Xuân Tôn tại katame no kata nam, Tạ Đức Huy/Nguyễn Thành Luân (Bà Rịa-Vũng Tàu) tại kime no kata nam và Lê Hoàng Chương/Lê Hoàng Quí tại kodokan goshin jutsu nam. Đối với nữ võ sĩ của Sóc Trăng, Đồng Nai, Hậu Giang, Hải Phòng, Đồng Tháp đã đạt kết quả HCV trong nhóm nội dung kata.

Trong ngày 2-4, các võ sĩ tiếp tục thi đấu những hạng cân đối kháng dành cho nam, nữ. Toàn giải ghi nhận hơn 380 VĐV của 21 đơn vị trong cả nước tham gia thi đấu các bộ huy chương đối với nam, nữ dành cho cá nhân, đồng đội trong kata và đối kháng. Cùng tại giải vô địch judo quốc gia 2025, ban chấp hành Liên đoàn judo Việt Nam đã họp làm việc để quyết định một số vấn đề quan trọng cho judo Việt Nam năm nay.

Giải vô địch quốc gia là giải có vai trò quyết định thành tích chuyên môn từng địa phương vì vậy tất cả tuyển thủ đội judo Việt Nam đều được trở về khoác áo thi đấu.

MINH CHIẾN