Võ sĩ pencak silat TPHCM tạo dấu ấn tại giải các câu lạc bộ quốc gia 2025

Trong ngày 14-11, những nội dung chung kết cuối cùng của giải Vô địch các câu lạc bộ pencak silat quốc gia 2025 đã tìm ra nhà vô địch xứng đáng. Đơn vị TPHCM gặt hái 9 HCV ở những nội dung quan trọng.

Tuyển pencak silat TPHCM giành 9 HCV chung cuộc tại giải

Giải Vô địch các câu lạc bộ pencak silat quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 5 đến 14-11 tại Gia Lai, quy tụ gần 300 vận động viên (VĐV) đến từ 18 tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Theo đánh giá từ ban tổ chức, chất lượng chuyên môn của giải năm nay rất cao, đánh giá đúng trình độ của mỗi VĐV ở từng nội dung để ban huấn luyện đội tuyển quốc gia có cái nhìn tổng thể về lực lượng của bộ môn pencak silat.

Sau giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính, đội tuyển pencak silat TPHCM có một số thay đổi trong số lượng tuyển thủ, song chất lượng lại tăng lên rõ rệt, minh chứng đã được thể hiện rõ nét tại giải vừa qua. Ở lứa tuổi 15–17, tuyển TPHCM giành tổng cộng 3 HCV, 11 HCB, 8 HCĐ. Ngoài ra, ở lứa tuổi 18–45, đoàn thành phố giành thêm 6 HCV, 6 HCB, 17 HCĐ và xếp hạng nhì toàn đoàn.

Tuyển pencak silat sở hữu lực lượng đồng đều, chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Nhiều gương mặt nổi bật tiếp tục tỏa sáng trong đội hình TPHCM như: Đinh Thị Kim Tuyến (HCV 45kg nữ), Quàng Thị Thu Nghĩa (HCV 80kg nữ), Phạm Thị Phương Thủy (HCV 85kg nữ), Võ Thanh Hiếu (HCV 65kg nam), Trần Thanh Phong và Nguyễn Văn Kim Tài (HCV quyền ganda nam)...

Theo Phụ trách môn pencak silat TPHCM Trần Huỳnh Thanh Quốc, thành tích lần này không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực lớn để đội tuyển thành phố tiếp tục phấn đấu, xây dựng phong trào bộ môn phát triển. Giải năm nay có sự cạnh tranh cao khi nhiều đơn vị như Thanh Hóa, Bộ Công an, Quân đội, An Giang, Sơn La, Quảng Ninh...đều cử lực lượng mạnh tham dự. Trong bối cảnh đó, TPHCM vẫn giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu, chứng tỏ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và năng lực huấn luyện hiệu quả của bộ môn pencak silat thành phố.

Kết quả này là cơ sở quan trọng để pencak silat TPHCM tiếp tục định hướng đầu tư, nâng chất đội ngũ và hướng đến mục tiêu cao hơn ở đấu trường quốc gia và quốc tế, nhất là ở Đại hội thể thao toàn quốc 2026.

NGUYỄN ANH