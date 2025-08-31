Vinicius giúp Real Madrid ngược dòng trước Mallorca, Atletico vẫn chưa biết thắng

Vinicius Junior ghi bàn giúp Real Madrid ngược dòng thắng 2-1 trước Mallorca.

Đội bóng của HLV Xabi Alonso đã chứng kiến ​​ba tân binh tạo nên những pha bóng quan trọng trong chiến thắng trên sân Santiago Bernabeu. Sau khi Mallorca mở tỷ số trước, Vedat Muriqi vượt qua trung vệ Dean Huijsen để đón quả phạt góc ghi bàn vào khung thành Thibaut Courtois ở phút 18. Tuy nhiên, trung vệ tân binh 20 tuổi Huijsen đã góp công lớn vào bàn gỡ hòa ở phút 37, khi đánh đầu từ một quả phạt góc từ đó tạo điều kiện cho Guler đệm bóng ghi bàn.

Vinicius chỉ cần thêm một phút sau đó để đưa Real Madrid vượt lên dẫn bàn sau khi Mallorca mất bóng ở khu vực giữa sân. Tiền đạo người Brazil có khoảng trống để bứt phá trước khi ghi bàn thắng thứ hai của mùa giải. “Vinicius đã chơi tốt”, Alonso đánh giá. “Đó là một trận đấu hay hơn của cậu ấy so với trận gặp Osasuna, và đó là một bàn thắng quan trọng giúp chúng tôi vươn lên dẫn trước. Tôi hài lòng với màn trình diễn của Vini, cậu ấy đang ghi bàn và điều đó rất quan trọng”.

Real Madrid đã có ba bàn thắng bị từ chối bởi VAR trong trận đấu với Mallorca - hai bàn của Kylian Mbappe không được công nhận do lỗi việt vị, và một bàn của Guler do lỗi để bóng chạm tay ngoài ý muốn. HLV Alonso cho biết ông hài lòng với hướng đi của đội bóng cho đến nay trong mùa giải này, với ba chiến thắng bất chấp giai đoạn tiền mùa giải bị rút ngắn. “Tôi muốn tiếp tục và có các cầu thủ ở đây”, Alonso nói. “Nhưng chúng tôi biết rằng trong ba trận đấu này, sau một giai đoạn tiền mùa giải ngắn, điều quan trọng là phải cạnh tranh, tiếp tục cải thiện mọi thứ, xác định con đường mà chúng tôi muốn. Giờ chúng tôi có kỳ nghỉ và sau đó là loạt trận tiếp theo, bao gồm cả Champions League. Nhưng khởi đầu đã rất tốt. Có những điều tốt, và cũng có những điều cần phải khắc phục”.

Atletico Madrid hòa 1-1 trước Alaves và tạo nên khởi đầu tệ nhất tại La Liga trong 14 mùa giải dưới thời Diego Simeone.

Trái ngược hoàn toàn ở một phần khác của thủ đô Tây Ban Nha. Atletico Madrid tiếp tục hòa và kéo dài chuỗi trận bất thắng. Nỗi thất vọng của Atletico càng thêm sâu sắc sau khi đội bóng của Diego Simeone hòa 1-1 trước Alaves, tạo nên khởi đầu tệ nhất tại La Liga trong 14 mùa giải dưới thời Simeone - trước đó họ thua Espanyol 1-2, và hòa 1-1 trên sân nhà trước đội bóng mới thăng hạng Elche.

Giuliano Simeone đã ghi bàn cho Atletico ở phút thứ bảy, sử dụng tốc độ của mình để vượt qua hai hậu vệ và tung ra cú sút chệch hướng. Nhưng hàng phòng ngự vốn được ca ngợi của Atletico một lần nữa lại để vuột mất lợi thế dẫn trước. Carlos Vicente gỡ hòa cho chủ nhà Alaves ở phút 14 từ chấm phạt đền, sau khi Alexander Sorloth phạm lỗi với Nahuel Tenaglia trong vòng cấm. Vấp ngã trước Alaves sẽ khiến Atletico bước vào kỳ nghỉ quốc tế với chỉ 2/9 điểm tối đa, sau khi CLB đã chi tiêu mạnh tay trong mùa hè này để tái thiết đội hình với hy vọng cạnh tranh các danh hiệu.

Các kết quả khác. Oviedo đã đánh bại Real Sociedad với tỷ số 1-0, qua đó có được chiến thắng đầu tiên kể từ khi trở lại La Liga, nhờ bàn thắng quan trọng của Leander Dendoncker trong hiệp một. Sevilla đã đánh bại Girona với tỷ số 2-0 để giữ cho đội bóng xứ Catalan đứng cuối bảng với ba trận thua.

THANH TUẤN