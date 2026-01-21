Vinicius bùng nổ khi Real Madrid vùi dập Monaco 6-1

Vinicius Junior bùng nổi giúp Real Madrid thắng hủy diệt Monaco 6-1.

Một phần khán giả trên sân vận động Santiago Bernabeu đã la ó tiền đạo người Brazil gần như mỗi khi anh chạm bóng trong những phút đầu trận, nhưng những tiếng la ó đã giảm dần khi trận đấu tiếp diễn và gần như biến mất khi Vinicius ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại Champions League mùa này ở phút 63. “Những ngày qua rất khó khăn, không chỉ đối với tôi mà còn đối với các đồng đội của tôi nữa”, Vinicius nói. “Mọi chuyện đặc biệt khó khăn với tôi vì những tiếng la ó, vì những lời bàn tán về tôi. Tôi luôn là tâm điểm chú ý và tôi không muốn bị chú ý vì những gì xảy ra ngoài sân cỏ, mà chỉ vì những gì tôi làm trên sân và tất cả những gì tôi đã cống hiến cho CLB này”.

Những tiếng la ó ban đầu không lớn bằng trong trận thắng 2-0 của Madrid trước Levante ở giải vô địch Tây Ban Nha hôm thứ Bảy. Cả 2 lần trước, người hâm mộ đều la ó khi tên Vinicius được xướng lên trong đội hình xuất phát, nhưng lần này trận đấu kết thúc với việc người hâm mộ đứng về phía Vinicius khi anh được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Trước ghi ghi bàn thắng áp chót, Vinicius đã kiến ​​tạo cho các bàn thắng của Kylian Mbappe, người hoàn tất cú đúp trong trận đấu, ở phút 26 và Franco Mastantuono ở phút 51. Cầu thủ người Brazil cũng có một pha kiến ​​tạo dẫn đến bàn phản lưới nhà của hậu vệ Thilo Kehrer của Monaco ở phút 55. Jude Bellingham, người cũng bị một số cổ động viên la ó vào thứ Bảy, đã ghi bàn thắng thứ 6 cho Real Madrid ở phút 80. Vinicius cho biết áp lực luôn rất cao tại Real Madrid: “Không phải lúc nào tôi cũng đạt phong độ tốt nhất về kỹ thuật, nhưng tôi luôn cố gắng cống hiến hết mình cho chiếc áo này và cho CLB đã cho tôi rất nhiều. Khi thi đấu trên sân nhà, chúng tôi cần sự ủng hộ của người hâm mộ. Chúng tôi muốn chiến thắng và người hâm mộ cũng muốn chiến thắng, và nếu chúng ta đoàn kết, chúng ta sẽ đạt được những thành tích tuyệt vời trong mùa giải này”.

Vinicius đã làm im lặng những người hâm mộ đã la ó anh một lần nữa ở đầu trận đấu.

Vinicius đã có một mùa giải không mấy ấn tượng và một số người hâm mộ coi anh là một trong những lý do khiến HLV Xabi Alonso bị thay thế tuần trước. Ngôi sao người Brazil sau khi vượt qua một vài hậu vệ và ghi bàn bằng một cú sút hiểm hóc, đưa bóng vào góc cao khung thành, anh không chạy về phía người hâm mộ để ăn mừng, mà thay vào đó ôm các đồng đội gần giữa sân rồi chạy về phía đường biên để chào và ôm HLV mới của mình là Alvaro Arbeloa. “Cậu ấy không chỉ ôm tôi mà còn ôm những người hâm mộ Real Madrid”, Arbeloa chia sẻ. “Chúng tôi đều rất vui mừng với sự hòa giải giữa Vini và người hâm mộ. Đó là điều chúng tôi mong muốn. Cậu ấy cần Bernabeu và người hâm mộ đã rất yêu mến Vini và sẽ tiếp tục yêu mến cậu ấy”.

Trong khi đó, Mbappe với cú đúp vào lưới đội bóng cũ Monaco hiện đã có 18 bàn thắng ở Champions League cho Real Madrid, nhiều nhất so với bất kỳ cầu thủ nào trong 20 lần ra sân đầu tiên cho CLB - vượt xa 14 bàn của Cristiano Ronaldo.

THANH TUẤN