Vietnam Open 2025: Cầu lông Việt Nam chỉ còn Thùy Linh

Các lượt trận tứ kết giải Cầu lông quốc tế Vietnam Open 2025 đã diễn ra trong chiều 12-9. Trong đó, Nguyễn Thùy Linh là đại diện duy nhất của cầu lông Việt Nam giành vé vào bán kết.

Nguyễn Thùy Linh là đại diện Việt Nam duy nhất vào bán kết Vietnam Open 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đối thủ của Thùy Linh ở tứ kết là Thamonwan Nithiittikrai (Thái Lan, hạng 80 thế giới). Nhập cuộc, Thamonwan gần như không thể phá giải trước chiến thuật ép trái cùng những cú đập uy lực của đại diện chủ nhà. Thùy Linh băng băng về đích để thắng đậm 21-10 ở séc 1.

Thùy Linh giành chiến thắng 2-1 ở tứ kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thế trận thay đổi trong séc 2 khi đại diện Thái Lan đã kịp bắt nhịp trận đấu, có những pha điều cầu cực khéo khiến Thùy Linh di chuyển vất vả. Thamonwan duy trì được lợi thế và ngày một nới rộng cách biệt để gỡ hòa 1-1.

Ở séc 3 quyết định, lối đánh đa dạng giúp Thùy Linh có khởi đầu tốt và bứt tốc mạnh mẽ. Dù rằng đối thủ có nhiều pha cầu hay để liên tục gỡ điểm, nhưng chừng đó là chưa đủ ngăn cản Thùy Linh chạm tay đến chiến thắng. Chung cuộc, Nguyễn Thùy Linh thắng Thamonwan Nithiittikrai 2-1 (21-10; 13-21; 21-18), giành tấm vé vào bán kết.

Cô đã tiến gần hơn với việc giành chức vô địch Vietnam Open lần thứ 4 liên tiếp. Đối thủ tiếp theo của Thùy Linh là tay vợt người Hàn Quốc Kim Min Ji.

Trong cùng ngày, Nguyễn Hải Đăng (đơn nam), Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh (đôi nam) đã dừng bước sau trận tứ kết.

Tin liên quan Nguyễn Hải Đăng dừng bước tại Vietnam Open 2025

NGUYỄN ANH