Các môn khác

Vietnam Open 2025: Cầu lông Việt Nam chỉ còn Thùy Linh

SGGPO

Các lượt trận tứ kết giải Cầu lông quốc tế Vietnam Open 2025 đã diễn ra trong chiều 12-9. Trong đó, Nguyễn Thùy Linh là đại diện duy nhất của cầu lông Việt Nam giành vé vào bán kết.

Nguyễn Thùy Linh là đại diện Việt Nam duy nhất vào bán kết Vietnam Open 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Thùy Linh là đại diện Việt Nam duy nhất vào bán kết Vietnam Open 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đối thủ của Thùy Linh ở tứ kết là Thamonwan Nithiittikrai (Thái Lan, hạng 80 thế giới). Nhập cuộc, Thamonwan gần như không thể phá giải trước chiến thuật ép trái cùng những cú đập uy lực của đại diện chủ nhà. Thùy Linh băng băng về đích để thắng đậm 21-10 ở séc 1.

1000024492.jpg
1000024491.jpg
Thùy Linh giành chiến thắng 2-1 ở tứ kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thế trận thay đổi trong séc 2 khi đại diện Thái Lan đã kịp bắt nhịp trận đấu, có những pha điều cầu cực khéo khiến Thùy Linh di chuyển vất vả. Thamonwan duy trì được lợi thế và ngày một nới rộng cách biệt để gỡ hòa 1-1.

Ở séc 3 quyết định, lối đánh đa dạng giúp Thùy Linh có khởi đầu tốt và bứt tốc mạnh mẽ. Dù rằng đối thủ có nhiều pha cầu hay để liên tục gỡ điểm, nhưng chừng đó là chưa đủ ngăn cản Thùy Linh chạm tay đến chiến thắng. Chung cuộc, Nguyễn Thùy Linh thắng Thamonwan Nithiittikrai 2-1 (21-10; 13-21; 21-18), giành tấm vé vào bán kết.

Cô đã tiến gần hơn với việc giành chức vô địch Vietnam Open lần thứ 4 liên tiếp. Đối thủ tiếp theo của Thùy Linh là tay vợt người Hàn Quốc Kim Min Ji.

Trong cùng ngày, Nguyễn Hải Đăng (đơn nam), Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh (đôi nam) đã dừng bước sau trận tứ kết.

Tin liên quan
NGUYỄN ANH

Từ khóa

Vietnam Open 2025 Nguyễn Thùy Linh Cầu lông quốc tế Cầu lông Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn