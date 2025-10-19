Việt Nam sắp có sân vận động hiện đại bậc nhất thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm dự sự kiện quan trọng sáng 19-10

Đến dự có các đồng chí: Tổng bí thư Tô Lâm; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an…

Phát biểu tại buổi Lễ, Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: “Xây dựng sân vận động PVF là dự án đầu tư cơ sở vật chất quan trọng, cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về phát triển con người toàn diện và xây dựng một quốc gia hùng cường, là thiết chế văn hóa - thể thao quan trọng, khẳng định tầm nhìn của Bộ Công an đối với việc phát triển thể thao, hiện thực hóa khát vọng xây dựng và đưa thể thao CAND phát triển bền vững, toàn diện.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại lễ khởi công sân PVF

Vị trí xây dựng công trình được lựa chọn kỹ lưỡng tại cửa ngõ giao thương quan trọng, hội tụ các yếu tố về không gian phát triển và khả năng kết nối vượt trội. Công trình không chỉ phục vụ riêng cho Bộ Công an, mà sẽ là trung tâm kết nối thể thao, văn hóa và du lịch của đất nước và trong khu vực; được thiết kế vượt chuẩn quốc tế cho các sự kiện thể thao lớn như: ASIAD, Olympic, World Cup”.

Theo thiết kế, sân vận động PVF nằm trong lòng Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Sân vận động này có diện tích hơn 55.000 m², sức chứa 60.000 chỗ ngồi, gồm bốn khán đài và hệ thống tiện ích đồng bộ như khu kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, khu cầu thủ, khu VIP, khu ẩm thực và báo chí. Bên ngoài là quảng trường và bãi đỗ xe rộng 18 ha, đủ phục vụ các sự kiện quy mô quốc tế.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đơn vị tại lễ khởi công sân vận động PVF

Điểm nhấn của công trình là mái vòm khổng lồ có thể đóng - mở hoàn toàn trong 12-20 phút, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Cùng với đó, mặt sân sẽ được trải cỏ mô-đun hybrid. Đây là sự kết hợp giữa cỏ tự nhiên và sợi nhân tạo, mang lại độ bền cao, khả năng thoát nước tốt và dễ dàng bảo trì. Mỗi tấm cỏ có thể tháo lắp độc lập, giúp sân linh hoạt tổ chức cả các trận đấu bóng đá chuyên nghiệp lẫn sự kiện văn hóa – xã hội quy mô lớn.

Các khu vực VIP được đầu tư tỉ mỉ từ ánh sáng, âm thanh đến tầm nhìn, trang bị đầy đủ điều hòa, màn hình độ phân giải cao, sofa lounge, khu ẩm thực cao cấp và lối đi riêng biệt, mang đến không gian sang trọng và riêng tư bậc nhất. Bên cạnh đó, sân vận động còn tích hợp màn hình LED khổng lồ, hệ thống âm thanh – ánh sáng chuẩn quốc tế, phục vụ truyền hình trực tiếp và tạo trải nghiệm sống động cho khán giả.

Sự kiện quan trọng có sự tham dự của đội PVF-CAND

Sân vận động PVF không chỉ là biểu tượng mới của bóng đá Việt Nam mà còn được kỳ vọng trở thành “ngôi nhà chung” của các thế hệ cầu thủ trẻ, trung tâm huấn luyện và thi đấu quy mô lớn của lực lượng Công an nhân dân. Khi hoàn thành, công trình này sẽ là điểm nhấn quan trọng thúc đẩy phát triển thể thao, du lịch, giao lưu văn hóa, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ bóng đá và sự kiện quốc tế.

HƯƠNG NGUYỄN