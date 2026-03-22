Việt Cường thừa nhận áp lực khi khoác áo số 22 của Tiến Linh ở đội tuyển Việt Nam

Ở danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam tại đợt này, HLV Kim Sang-sik đã cho gọi 4 tiền đạo. Đáng chú ý là trên hàng công không có chân sút kỳ cựu Tiến Linh. Cầu thủ khoác áo số 22 của Tiến Linh sẽ là chân sút khác của Becamex TPHCM, đó là Nguyễn Trần Việt Cường.

Các tuyển thủ Việt Nam trên sân tập chiều 22-3. Ảnh: MINH DÂN

Trả lời truyền thông trước buổi tập vào chiều 22-3, tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường thể hiện sự quyết tâm trong lần trở lại đội tuyển quốc gia. Anh thẳng thắn nhìn nhận sự cạnh tranh ở vị trí tiền đạo là rất lớn, đặc biệt khi Nguyễn Xuân Son đang thể hiện đẳng cấp nổi bật. Tuy vậy, Việt Cường khẳng định đây là sự cạnh tranh lành mạnh và mỗi cầu thủ đều có điểm mạnh riêng để đóng góp cho đội tuyển.

“Mỗi người có điểm mạnh riêng. Xuân Son có đẳng cấp thật sự khác biệt hoàn toàn với 3 anh em còn lại, nhưng tất cả sẽ cạnh tranh sòng phẳng với nhau, không có vấn đề gì”, Việt Cường chia sẻ.

Tiền đạo sinh năm 2000 cho biết điểm mạnh của mình nằm ở khả năng di chuyển và tốc độ, đồng thời đặt mục tiêu được trao cơ hội ra sân trong hai trận đấu sắp tới. Việc khoác áo số 22 – số áo từng gắn liền với Tiến Linh – cũng mang lại cho anh áp lực nhất định, nhưng đồng thời là động lực để nỗ lực nhiều hơn.

Chia sẻ về quá trình hòa nhập, Việt Cường thừa nhận việc thích nghi với môi trường đội tuyển là thử thách không nhỏ, đặc biệt khi phải bắt nhịp với các đàn anh giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, anh tin rằng thông qua tập luyện và trao đổi, bản thân sẽ sớm tìm được sự kết nối tốt nhất với toàn đội.

Chân sút trẻ Việt Cường có chiều cao khá tốt, cao 1m80, hiện đang thi đấu cho CLB Becamex TPHCM. Anh là cầu thủ trẻ nhất ra sân tại V-League 2017 khi mới 16 tuổi. Thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm nhưng có thể dạt biên nhờ tốc độ tốt, Việt Cường được đánh giá cao ở khả năng tì đè, chọn vị trí và dứt điểm đa dạng. Ở cấp độ đội tuyển, anh từng khoác áo các đội tuyển trẻ, trong đó có giai đoạn được trao băng đội trưởng U22 dưới thời HLV Park Hang-seo.

Sau khi Tiến Linh chia tay Becamex TPHCM, chân sút trẻ này được kỳ vọng sẽ nhanh chóng lấp vào khoảng trống trên hàng công của đội nhà.

LÊ ANH