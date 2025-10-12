Vì sao Liverpool đang loay hoay để khai thác tốt nhất Mohamed Salah

Chỉ ghi được hai bàn sau bảy vòng Premier League và không có pha lập công nào từ bóng sống kể từ ngày mở màn mùa giải, Mohamed Salah đang trải qua giai đoạn sa sút rõ rệt sau một mùa 2024-2025 thăng hoa.

Liverpool, một lần nữa, lại rơi vào cảm giác “déjà vu” khó chịu. Sau chuỗi trận thắng nghẹt thở hồi đầu mùa, đội bóng của Arne Slot đã hai tuần liên tiếp thua 1-2 tại London – đều từ những bàn thua phút bù giờ, và lần này là trước Chelsea. Với Salah, thất bại ấy càng cay đắng hơn khi anh bỏ lỡ hai cơ hội mười mươi trên sân đội bóng cũ. Từ biểu tượng của sự ổn định và bùng nổ, anh giờ đang vật lộn để tìm lại chính mình.

Khởi đầu thất vọng

Mùa trước, Salah ghi tới 34 bàn và 23 kiến tạo trên mọi đấu trường – tổng cộng 57 lần góp dấu giày vào bàn thắng, nhiều nhất châu Âu. Thế nhưng anh chỉ xếp thứ tư ở cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng 2025 – điều khó hiểu với nhiều người. Mùa giải năm nay, ngôi sao Ai Cập mới chỉ có hai bàn ở Premier League, đều trong thời gian bù giờ.

Salah vẫn cho thấy những khoảnh khắc thiên tài, như cú sút tuyệt đẹp vào lưới Atlético Madrid tại Champions League, nhưng nhìn chung, tần suất tỏa sáng ấy đã trở nên hiếm hoi.

Liverpool dù thắng liền bảy trận đầu mùa trên mọi đấu trường, song màn trình diễn của họ chưa bao giờ thật sự thuyết phục. Khi kết quả đi xuống – ba thất bại liên tiếp trước Crystal Palace, Galatasaray và Chelsea – phong độ của Salah cũng lao dốc. Anh trông chậm chạp, thiếu tự tin và hầu như không tạo ra cảm giác “có thể ghi bàn bất cứ lúc nào” như trước.

Salah từng là trung tâm của mọi pha tấn công. Mùa trước, anh chạm bóng trung bình 48,6 lần mỗi 90 phút, trong đó 9,6 lần trong vòng cấm đối phương. Năm nay, các con số ấy lần lượt giảm xuống 42,6 và 5,5 – mức thấp nhất kể từ khi anh đến Anfield.

Không chỉ ít chạm bóng hơn, Salah còn ít đột phá hơn. Mùa 2024-2025, anh thực hiện trung bình 3,5 pha rê bóng/trận với tỉ lệ thành công 39,3%. Mùa này, con số ấy giảm còn 1,6 pha/trận, và chỉ 20% thành công. Riêng ở Premier League, anh chỉ qua người thành công 1/11 lần thử – con số đáng báo động với cầu thủ từng khiến cả giải đấu khiếp sợ bằng những pha solo bên cánh phải.

Các chỉ số tấn công khác cũng lao dốc: trung bình 2 cú sút mỗi 90 phút (so với 3,4 mùa trước), xG (bàn thắng dự kiến) chỉ 0,32 (so với 0,63). Trong 24 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Salah chỉ ghi 4 bàn từ 52 cú sút không phạt đền – tỷ lệ chuyển hóa thấp bất ngờ.

Tác động từ sự thay đổi trong đội hình

Một phần nguyên nhân nằm ở cách Liverpool vận hành sau những biến động nhân sự. Việc Trent Alexander-Arnold chuyển sang Real Madrid là tổn thất lớn, không chỉ ở khía cạnh phòng ngự mà còn là mối liên kết ăn ý đặc biệt giữa anh và Salah bên hành lang phải suốt tám mùa.

Mùa trước, Alexander-Arnold thực hiện 147 đường chuyền xuyên tuyến (line-breaking passes) cho Salah – nhiều hơn ít nhất 39 lần so với bất kỳ cặp đôi nào khác ở Premier League. Trong số đó, 37 đường chuyền phá vỡ hoàn toàn hàng thủ đối phương.

Giờ đây, dù Liverpool vẫn dẫn đầu giải về tổng số đường chuyền xuyên tuyến, nhưng không ai có thể tái tạo được “mối dây thần giao cách cảm” ấy. Dominik Szoboszlai – người đôi lúc được kéo về đá hậu vệ phải – chỉ chuyền xuyên tuyến trung bình 3,3 lần/trận cho Salah, so với 4,5 lần của Alexander-Arnold mùa trước. Những hậu vệ khác như Conor Bradley hay Frimpong gần như không có đóng góp đáng kể ở khâu này.

Tân binh Florian Wirtz, được kỳ vọng thay thế nguồn sáng tạo của Arnold, mới có 7 đường chuyền như thế trong 7 trận. Rõ ràng, nguồn cung bóng nguy hiểm cho Salah đã cạn đi đáng kể.

“Vua Ai Cập” ít được phục vụ hơn

Khi còn phối hợp với Alexander-Arnold, Salah ghi trung bình 3,5 cú sút/trận, 0,48 xG không phạt đền và 10,5 lần chạm bóng trong vòng cấm. Khi hậu vệ người Anh vắng mặt, các chỉ số ấy rơi xuống 2,3 cú sút, 0,3 xG và 7,2 lần chạm bóng trong vòng cấm – giảm mạnh trên mọi khía cạnh. Ngoài ra, bản đồ chạm bóng cho thấy Salah đang hoạt động sát biên phải nhiều hơn, thay vì bó vào trong như trước. Điều này khiến anh trở nên dễ đoán, bị kèm chặt và có ít không gian tung hoành trong khu cấm.

Dù Liverpool vẫn là đội tạo ra nhiều đường chuyền tiến về phía trước nhất giải, Salah không còn là đích đến ưu tiên. Slot có nhiều “vũ khí mới” như Wirtz hay Isak, nên sự tập trung vào Salah giảm dần – vô tình khiến anh ít cơ hội thể hiện.

Lịch thi đấu đầu mùa của Liverpool cũng khắc nghiệt hơn tưởng tượng: sáu trong tám đối thủ đầu tiên đều thuộc nhóm tám đội dẫn đầu, chỉ có Burnley là nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng. Khi gặp những đội yếu hơn, phong độ của Salah có thể sẽ cải thiện. Ngoài ra, cần nhắc đến cú sốc tinh thần lớn: cái chết đột ngột của Diogo Jota vào tháng Bảy. Hình ảnh Salah bật khóc trên sân Anfield trong trận thắng Bournemouth cho thấy cú mất mát ấy đã để lại vết thương sâu đậm.

Đây không phải lần đầu Salah bị nghi ngờ. Cuối mùa 2023-2024, anh chỉ ghi một bàn không phạt đền trong chín trận cuối, để rồi mùa sau bùng nổ với 29 bàn và giúp Liverpool vô địch.

Giờ đây, khi đã 33 tuổi, Salah không còn tốc độ như xưa, nhưng bản năng săn bàn, ý chí thép và cái chân trái “ma thuật” của anh vẫn là vũ khí đáng sợ. HLV Arne Slot cần nhanh chóng tìm ra cách đưa Salah trở lại vị trí nguy hiểm hơn, kết nối anh với các nguồn bóng sáng tạo mới, trong khi chính Salah cũng phải khôi phục sự tự tin và bản năng sát thủ.

Bởi lẽ, Liverpool vẫn là Liverpool – và họ luôn cần vị “Vua Ai Cập” ở phong độ tốt nhất.

Salah từng nhiều lần gục ngã rồi đứng dậy mạnh mẽ hơn. Sẽ không ngạc nhiên nếu anh lại làm điều đó thêm một lần nữa.

