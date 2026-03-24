VFF mở bán vé trực tiếp trận Việt Nam – Bangladesh

Sau khi phát hành vé trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh từ ngày 21-3 với hình thức trực tuyến (online), LĐBĐ Việt Nam (VFF) tiếp tục mở bán vé theo hình thức trực tiếp từ ngày 25-3.

Đội tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho hai trận gặp Bangladesh và Malaysia. Ảnh: VFF

Qua đó VFF tiếp tục phân phối vé trực tiếp tới người hâm mộ trong hai ngày. Cụ thể, ngày 25-3: Sáng từ 9 giờ đến 11g30; Chiều từ 14g30 đến 17 giờ. Ngày 26-3: Sáng từ 9 giờ đến 11g30; Chiều từ 15 giờ đến 19 giờ. Vé được bán tại quầy ở SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội với 2 mức giá là 200.000 và 300.000 đồng.

Đội tuyển Bangladesh có mặt tại Hà Nội từ ngày 21-3, với lực lượng có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, trưởng thành từ các nền bóng đá như Anh, Phần Lan, Mỹ, Canada và Đan Mạch. Nhóm cầu thủ này được kỳ vọng giúp đại diện Nam Á gia tăng sức cạnh tranh, đặc biệt ở khả năng tổ chức lối chơi và tranh chấp cường độ cao. Trận gặp đội tuyển Việt Nam cũng là cơ hội cho Bangladesh khởi động trước khi gặp Singapore ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31-3.

Với đội tuyển Việt Nam, đã chính thức tập trung từ ngày 21-3, nhưng đến ngày 24-3 mới hội đủ quân sau khi có sự góp mặt của các cầu thủ CLB CAHN. Đợt tập trung lần này đánh dấu sự ra mắt của tân binh Đỗ Hoàng Hên. Thi đấu trên sân Hàng Đẫy cũng là điều thuận lợi cho cầu thủ đang thuộc biên chế của Hà Nội FC.

QUỐC CƯỜNG