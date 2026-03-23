VĐV Vũ Khánh Linh: Sau công việc là đam mê chạy bộ

Chia tay điền kinh TPHCM cách đây 10 năm, nhưng chính môn thể thao gian khổ mà hấp dẫn này đã kéo Vũ Khánh Linh trở lại với đường đua. Cô lại có tên trong thành phần đội tuyển điền kinh TPHCM tập trung chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia Marathon 2026 sắp khởi tranh ở Khánh Hòa vào ngày 29-3.

Vũ Khánh Linh thi đấu cự ly marathon tại giải Marathon All Stars 2026

Năm 2016, khi còn thuộc biên chế của đội tuyển điền kinh TPHCM, Vũ Khánh Linh tập và thi đấu ở cự ly 100m nữ cùng với "nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh. Cho nên, khi biết Khánh Linh được chọn trở thành 1 trong 2 tuyển thủ nữ TPHCM (cùng VĐV Lê Thị Hà) dự giải vô địch marathon quốc gia 2026, nhiều người đã tỏ ra bất ngờ.

Khánh Linh cho biết, tập luyện và thành tài ở các cự ly chạy tốc độ khó hơn rất nhiều so với các cự ly dài, bởi luôn đòi hỏi vận động viên phải chuyên nghiệp trong cả suy nghĩ lẫn sinh hoạt. Cô chọn tập và thi đấu marathon vừa để thỏa niềm đam mê điền kinh, cũng còn vì nội dung này phù hợp với công việc của một nhân viên văn phòng như cô.

Cô gái sinh năm 1996 chia tay điền kinh vào năm 2016, sau đó chuyên tâm theo học ngành marketing ở Singapore, rồi trở thành nhân viên văn phòng. "Tôi xem chạy bộ như một công việc bán thời gian và phân chia rạch ròi để không ảnh hưởng tới việc chính. Trong tuần, tôi gần như kín lịch. Cuối tuần, khi được nghỉ việc chính, tôi mới bay về Việt Nam để tham gia giải", Khánh Linh chia sẻ.

Theo Vũ Khánh Linh, việc hòa nhập trở lại với điền kinh không quá khó sau quãng thời gian tương đối dài dừng lại. Với cô, tình cảm dành cho điền kinh luôn rất đặc biệt, cho nên, tập luyện và thi đấu ở nhiều giải phong trào, nghiệp dư rồi chuyên nghiệp suốt thời gian qua đã trở thành một phần không thể thiếu trong lịch trình hoạt động của cô. "Chỉ số thành tích là một phần để thấy nỗ lực chuyên môn của mỗi người, nhưng trên hết khi đã ra đường chạy là không bao giờ bỏ cuộc. Tôi luôn hướng đến việc phải vượt ngưỡng bản thân", Khánh Linh bày tỏ.

Cô tự tìm kiếm và thuê các chuyên gia nước ngoài để huấn luyện từ xa. Mỗi tháng, cô thuê một HLV ở Nhật Bản để hướng dẫn tích lũy khối lượng và một HLV ở Anh giúp rèn các bài chạy tốc độ. Cộng thêm với chi phí trang phục, dinh dưỡng, vé máy bay di chuyển giữa các nước, mỗi tháng Khánh Linh đầu tư gần 20 triệu đồng cho chạy bộ. Bù lại, việc thường xuyên giành thành tích ở các giải đấu giúp cô có nguồn thu nhập từ tiền thưởng để tái đầu tư cho đam mê.

Tại giải vô địch marathon quốc gia 2026 tổ chức tại Nha Trang (Khánh Hòa) tới đây, cùng với đội tuyển điền kinh TPHCM, Vũ Khánh Linh sẽ chinh phục đường đua 42,195km nữ. Đây là nhiệm vụ khá quan trọng, bởi lẽ thành tích ở giải vô địch quốc gia năm nay sẽ được tính cho Đại hội thể thao toàn quốc lần 10-2026. Vì vậy, nếu giành được huy chương cũng chính là Khánh Linh đang đóng góp công sức không nhỏ cho điền kinh TPHCM ở sự kiện thể thao lớn của đất nước, được tổ chức với chu kỳ 4 năm/lần.

Vũ Khánh Linh hiện xếp ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng marathon nữ Việt Nam (theo Vietnam’s Best Marathon), với thông số thời gian tốt nhất là 2 giờ 52 phút 22 giây.

PHƯƠNG MINH