Văn Vĩ được gọi bổ sung vào đội hình ASEAN All-Stars đấu Manchester United

4 tuyển thủ Việt Nam sẽ cùng HLV Kim Sang-sik góp mặt vào đội hình ASEAN All Stars

Đợt tập trung lần này của đội Các ngôi sao Đông Nam Á đã không tập hợp được những gương mặt tốt nhất khi nhiều ngôi sao của Indonesia và Thái Lan, kể cả Malaysia đã không góp mặt. Nguyên nhân là do tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á (Indonesia) hay vòng loại Asian Cup.

Với đội tuyển Việt Nam cũng đã có trường hợp xin rút lui do lịch thi đấu dày đặc ở CLB. Ngoài HLV trưởng Kim Sang-sik là các cầu thủ Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC), Nguyễn Hoàng Đức (Phù Đổng Ninh Bình), Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC) và Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định).

Trước đó, theo thông báo ban đầu, AFF đã lựa chọn 3 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam là Duy Mạnh, Hoàng Đức và Quang Hải vào đội hình ASEAN All-Stars. Tuy nhiên, do lịch thi đấu dày đặc ở cấp CLB, đặc biệt là trận chung kết giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2024-2025, tiền vệ Nguyễn Quang Hải (CLB Công An Hà Nội) đã xin rút lui để tập trung cho các mục tiêu quan trọng cùng đội bóng chủ quản. Ngay cả HLV Polking cũng có lần đề cập khi lo ngại trường hợp Quang Hải sẽ quá tải do chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Nguyễn Quang Hải đã xin rút lui và giờ chót

Để thay thế, ông Kim Sang-sik đã đề xuất triệu tập bổ sung tiền vệ Nguyễn Hai Long, người đang có phong độ ấn tượng và từng ghi bàn quyết định trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024. Ngoài ra, hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ cũng được gọi bổ sung nhờ những màn trình diễn xuất sắc trong màu áo đội tuyển quốc gia, đặc biệt là tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 28-5-2025 tới tại SVĐ Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Đội hình Đội tuyển ASEAN All-Stars sẽ bao gồm các cầu thủ hàng đầu được tuyển chọn từ tất cả 12 Liên đoàn thành viên của AFF.

