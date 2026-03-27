V-League 2026-2027 dự kiến khởi tranh từ ngày 4-9-2026

Ngày 26-3, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia mùa giải 2026-2027. Qua đó lên lịch thi đấu dự kiến những giải ở mùa bóng mới.

Mùa giải 2026-2027 sẽ có nhiều nét mới.

Ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch VFF, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF đến dự Hội nghị. Ngoài ra còn có ông Nguyễn Quốc Hội – Ủy viên thường trực BCH VFF, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty VPF; ông Nguyễn Minh Ngọc – Tổng giám đốc Công ty VPF; cùng đại diện lãnh đạo các CLB Ngoại hạng và hạng Nhất đang tham dự mùa giải 2025-2026.

Để chuẩn bị cho mùa giải 2026-2027, ông Nguyễn Minh Ngọc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức Hội nghị với các nội dung quan trọng truyền tải đến các CLB, qua đó Công ty VPF cùng với các CLB thống nhất các kế hoạch, đảm bảo sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải bóng đá chuyên nghiệp 2026-2027.

Ông Trần Anh Tú chủ trì Hội nghị

Dự kiến khung Kế hoạch thi đấu mùa giải 2026-2027 như sau:

Trận Siêu Cúp Quốc gia: Dự kiến tổ chức ngày 30-8-2026.

Giải Vô địch Quốc gia: Dự kiến khởi tranh từ 4-9-2026 và kết thúc vào 22-5-2027.

Giải Hạng Nhất Quốc gia: Dự kiến từ 11-9-2026 đến 16-5-2027.

Cúp Quốc gia: Dự kiến từ 6-11-2026 đến 30-5-2027.

Lịch thi đấu cấp CLB mùa tới được thiết kế với sự tính toán kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo quỹ thời gian cho các Đội tuyển Quốc gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Dựa trên khung kế hoạch thi đấu cho mùa giải 2026-2027, sẽ có 4 quãng nghỉ FIFA Days và quãng nghỉ diễn ra từ giữa tháng 12-2026 đến đầu tháng 2-2027 để phục vụ các kế hoạch quan trọng:

Tập trung Đội tuyển Quốc gia: Chuẩn bị cho Asian Cup từ giữa tháng 12-2026.

AFC Asian Cup 2027: Diễn ra tại Saudi Arabia trong suốt tháng 1-2027.

Nghỉ Tết nguyên đán: Trùng vào giai đoạn cuối tháng 1, đầu tháng 2-2027.

Dự kiến mùa giải này sẽ có 14 CLB V-League và 14 CLB hạng Nhất tham dự. Các CLB không góp mặt ở đấu trường quốc tế sẽ thi đấu từ tối thiểu 27 đến tối đa 33 trận, với mật độ trung bình khoảng 6 ngày/trận. Trong khi đó, những CLB tham dự các giải đấu quốc tế của AFC và AFF sẽ phải thi đấu ít nhất 32 trận và có thể lên tới 54 trận, khiến mật độ thi đấu tăng lên, chỉ còn khoảng 3–4 ngày/trận.

Tại Hội nghị, sau khi lắng nghe thuyết trình và nghiên cứu khung kế hoạch tổ chức mùa giải 2026-2027, 100% đại diện đội bóng tham dự hội nghị đồng thuận với phương án được đưa ra và không có ý kiến nào khác.

Điểm nhấn nổi bật khác, dự kiến sẽ được áp dụng từ mùa giải 2026-2027 là từ vòng bán kết Cúp Quốc gia, các đội bóng sẽ thi đấu với thể thức 2 lượt đi – về (sân nhà – sân đối phương) thay vì đấu loại trực tiếp 1 trận thua như hiện tại. Điều này hứa hẹn tăng tính hấp dẫn về mặt chuyên môn và thu hút khán giả theo dõi hơn.

Đại diện các CLB có ý kiến đóng góp tại Hội nghị

Nét mới khác là các đội bóng được phép đăng ký tối đa 3 cầu thủ trong độ tuổi từ đủ 15 đến 16 tuổi (tính đến ngày đăng ký tham dự Giải). Đây là sự điều chỉnh cởi mở hơn so với trước đây khi quy định cũ chỉ cho phép đăng ký tối đa 3 cầu thủ đủ 16 tuổi.

Thứ hai, cầu thủ sẽ được phép thay thế quốc tịch trong các giai đoạn đăng ký của mùa giải. Quy định đột phá này thay thế cho rào cản trước đây vốn không cho phép cầu thủ thay đổi quốc tịch trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

QUỐC CƯỜNG