WORLD CUP 2026

Uzbekistan vs Colombia 1-3: Munoz mở bàn, Fayzullaev gỡ hòa, Luis Diaz, Jaminton Campaz lần lượt tỏa sáng, HLV Nestor Lorenzo tạm đầu bảng K

⚽Phút 40, Luis Diaz bấm bóng vượt hàng thủ Uzbekistan, Munoz móc bóng vào lưới đẹp mắt, thủ môn Yusupov chỉ bất ngờ đứng nhìn. Tỷ số 1-0 cho Colombia:

Phút 60, Khamdamov nỗ lực cứu bóng và căng ngang, Shomurodov tung cú volley nhưng thủ môn Vargas đẩy bóng ra, Fayzullaev lập tức xuất hiện đánh đầu cận thành gỡ hòa tỷ số 1-1 cho Uzbekistan:

Phút 65, Puerta cướp bóng và chuyền cho Luis Diaz. Tiền đạo này tung cú dứt điểm hạ thủ môn Yusupov. Lần nữa, Colombia vươn lên dẫn trước Uzbekistan tỷ số 2-1:

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Luis Diaz dứt điểm điệu nghệ nâng tỷ số 2-0.

⚽Phút 90'+9, Hernandez nỗ lực đột phá cánh phải, tạt bóng đỉnh cao và Jaminton Campaz đánh đầu tung lưới Uzbekistan. Colombia nâng tỷ số 3-1 cho Colombia ở những giây cuối cùng của trận đấu:

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Bàn thắng:

Uzbekistan: Fayzullaev 60'

Colombia: Munoz 40', Luis Diaz 65', Campaz 90+9'

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NHI HUỲNH (tổng hợp)

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