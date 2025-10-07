UEFA “miễn cưỡng” chấp thuận trận Villarreal - Barcelona tại Mỹ

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã miễn cưỡng chấp thuận đề xuất tổ chức trận đấu La Liga giữa Barcelona và Villarreal tại Miami (Mỹ), cũng như trận đấu tại Serie A liên quan đến AC Milan và Como tại Perth (Australia). Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về việc tổ chức các trận đấu này hiện sẽ được chuyển cho FIFA.

Villarreal và Barcelona đang chơi rất tốt cho đến lúc này ở La Liga mùa giải mới.

UEFA cho biết họ “hoàn toàn phản đối” ý tưởng tổ chức các trận đấu quốc nội bên ngoài quốc gia của họ, nhưng cũng nói thêm rằng họ đã chấp thuận 2 yêu cầu - một từ La Liga, và một từ Serie A - với lý do là quy định của FIFA hiện không rõ ràng. Trước đó, UEFA đã trì hoãn quyết định về việc liệu trận Villarreal - Barcelona có thể được tổ chức tại sân vận động Hard Rock của Miami vào cuối tuần ngày 20-12 hay không, trong khi Milan và Como cũng có kế hoạch tương tự là đối đầu nhau tại Perth, Australia vào tháng 2.

UEFA cho biết: “Hôm nay, UEFA đã tái khẳng định sự phản đối rõ ràng của mình đối với việc các trận đấu quốc nội được tổ chức bên ngoài quốc gia của họ. Sau cuộc họp của Ủy ban Điều hành tại Tirana (Albania), UEFA đã tiến hành thêm các cuộc tham vấn với các bên liên quan... Cuộc tham vấn này đã xác nhận sự thiếu ủng hộ rộng rãi từ người hâm mộ, các giải đấu khác, CLB, cầu thủ và các tổ chức châu Âu xung quanh ý tưởng chuyển địa điểm tổ chức các trận đấu quốc nội ra nước ngoài”.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh có sự phản đối dữ dội từ các nhóm người hâm mộ trên khắp châu Âu. UEFA lý giải thêm: “Tuy nhiên, do khuôn khổ quy định liên quan của FIFA - hiện đang được xem xét - chưa đủ rõ ràng và chi tiết, Ủy ban Điều hành UEFA đã miễn cưỡng đưa ra quyết định phê duyệt, trên cơ sở ngoại lệ, 2 yêu cầu được chuyển đến Ủy ban. UEFA sẽ tích cực đóng góp vào công việc đang được FIFA dẫn dắt để đảm bảo rằng các quy tắc trong tương lai duy trì tính toàn vẹn của các giải đấu quốc nội và mối liên kết chặt chẽ giữa các CLB, người hâm mộ và cộng đồng địa phương”.

Chủ tịch Joan Laporta (trái, Barcelona) và Chủ tịch Aleksander Ceferin (UEFA).

Quyết định này sẽ được coi là một chiến thắng lớn cho La Liga, giải đấu đã cố gắng chuyển địa điểm tổ chức một trận đấu sang Mỹ kể từ năm 2017. Sau khi Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) ủng hộ các đề xuất vào đầu năm nay, việc UEFA chấp thuận, dù còn miễn cưỡng, được coi là một bước tiến đáng kể. Một nguồn tin từ RFEF nói với ESPN rằng “Liên đoàn Bóng đá Bắc Mỹ (CONCACAF) và Liên đoàn Bóng đá Mỹ (USSF) sẽ được thông báo”, giải thích rằng đây là bước tiếp theo để hoàn tất quy trình, nhưng với kỳ vọng rằng cả 2 bên sẽ không đưa ra bất kỳ phản đối nào. Sau đó, FIFA sẽ ra quyết định cuối cùng. ESPN đã liên hệ với cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu để xin bình luận nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Mặc dù vậy, hiện vẫn còn sự phản đối đáng kể từ phía Tây Ban Nha - từ Hiệp hội Cầu thủ (AFE), các nhóm cổ động viên và các CLB La Liga, với Real Madrid cho rằng điều này “làm méo mó” giải đấu. Mặc dù không bên nào có thể ngăn chặn ngay lập tức quá trình đưa trận đấu sang Mỹ, nhưng họ có thể đưa vấn đề lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

THANH TUẤN