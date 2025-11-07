UEFA Conference League: Crystal Palace tìm lại sức mạnh

Crystal Palace có một màn trình diễn chuyên nghiệp ấn tượng để đánh bại AZ Alkmaar với tỷ số 3-1.

Trong phần ghi chú trước trận đấu, HLV Glasner đã khẳng định rõ ràng rằng đội bóng của ông cần phải đáp trả bằng một chiến thắng sau thất bại bất ngờ trước AEK Larnaca ở lần ra quân gần nhất tại đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, khởi đầu mạnh mẽ của chủ nhà liên tục gặp trở lực. Ngay sau khi Ismaila Sarr sút bóng chạm cột dọc, Palace được hưởng một quả phạt đền nhưng Jean-Philippe Mateta lại sút hỏng. Sau đó, Sarr lại bị thủ môn đối phương ngăn cản xuất sắc, và cú vô-lê của Will Hughes đã dội xà ngang…

Nhưng áp lực đó cuối cùng đã được cụ thể hóa khi khi Maxence Lacroix ghi bàn mở tỷ số ở phút 22. Palace đã có bàn thắng thứ 2 xứng đáng trong thời gian bù giờ hiệp một, khi Sarr đưa bóng vào lưới sau khi cú đánh đầu của Yeremy Pino tiếp nối từ cú đá phạt. AZ gỡ lại một bàn chỉ 9 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, khi Sven Mijnans sút bóng chệch hướng qua thủ thành Dean Henderson. Nhưng khi trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu lại, đội chủ nhà đã tái lập lợi thế dẫn trước 2 bàn khi Sarr dứt điểm chính xác vào lưới đối phương sau đường chuyền tuyệt vời của Mateta - và kể từ đó, đội bóng Hà Lan không còn đường lùi.

HLV Glasner không giấu được vẻ hài lòng: “Một chiến thắng rất tốt, một chiến thắng quan trọng, thành thật mà nói, trước một đội bóng Alkmaar rất mạnh. Đây đúng như những gì chúng tôi mong đợi - họ chơi thứ bóng đá rất đẹp. Đó là một trận đấu khó khăn, nhưng kết quả và màn trình diễn rất tốt. Có thể không phải là đỉnh cao, nhưng cũng rất ổn. Chúng tôi luôn tự tin, trong mọi trận đấu, chúng tôi đều cho thấy khả năng cạnh tranh của mình”.

Sau 3 lượt trận, gây bất ngờ nhất là đội bóng kém danh đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Samsunspor khi vươn lên dẫn đầu với thành tích toàn thắng - mới nhất đánh bại Hamrun Spartans 3-0. Bất ngờ khác là NK Celje, đại diện Slovenia, cũng đang có 9 điểm tuyệt đối sau khi đánh bại Legia Warsaw 2-1.

Đội toàn thắng còn lại là Mainz 05, đại diện của Đức vừa lội ngược dòng để đánh bại Fiorentina với tỷ số 2-1, ngay trong trận đấu đầu tiên dưới thời HLV tạm quyền Daniele Galloppa dẫn dắt CLB Italy. Galloppa đã tiếp quản vị trí sau khi Stefano Pioli bị sa thải hôm thứ Ba, khi Viola đang đứng cuối bảng xếp hạng Serie A. Fiorentina đã thua 2 trận chung kết Conference League liên tiếp, và lọt vào bán kết mùa giải trước….

PHI SƠN