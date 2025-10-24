UEFA Conference League: AEK Larnaca gây bất ngờ cho Crystal Palace

AEK Larnaca gây sốc đánh bại Crystal Palace ngay tại Selhurst Park với tỷ số 1-0.

Trước giờ nghỉ, Crystal Palace có 2 cơ hội tốt để mở tỷ số khi Jean-Philippe Mateta đánh đầu trúng xà ngang, và đi chệch khung thành. Phút 51, Bajic bất ngờ ghi bàn tại Selhurst Park và đội chủ nhà không thể tìm được bàn gỡ hòa dù có một loạt cơ hội ở những phút cuối. Chiến thắng gây sốc này đưa đội bóng khiêm tốn của đảo Síp lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 6 điểm sau 2 vòng đấu, chỉ kém về hiệu số so với Fiorentina - đội xuất sắc thắng 3-0 ngay trên sân Rapid Wien.

Crystal Palace vẫn có 3 điểm nhưng đã tụt xuống vị trí thứ 18 sau trận thua đầu tiên trên sân nhà tại đấu trường châu Âu. HLV Oliver Glasner của Crystal Palace nhấn mạnh rằng thất bại này nhắc nhở đội bóng của ông cần phải giữ thái độ khiêm tốn. “Khi chơi ở châu Âu, bạn phải hiểu rằng những sai lầm nhỏ sẽ bị trừng phạt”, Glasner chia sẻ với TNT Sports. “Chúng tôi rất thất vọng và đau đớn, nhưng đây mới là trận đấu thứ 2 và cách chúng tôi chơi hiện vẫn ổn”.

“Chúc mừng Larnaca, họ đã chơi rất hiệu quả”, nhà cầm quân người Đức nói thêm. “Đối với chúng tôi, đây là một trải nghiệm khó chịu. Điều này xảy ra trong nhiều trận đấu, khi chúng tôi tạo ra cơ hội, nhưng lại không ghi đủ bàn thắng và sau đó bị trừng phạt. Chúng tôi phải học hỏi. Tôi đã nói với các cầu thủ, có lẽ đó là vì toàn bộ môi trường - bạn luôn được nghe rằng khi bạn ở Premier League, bạn sẽ vô địch Conference League. Tôi đã nói là phải luôn khiêm tốn. Thật đáng thất vọng, bực bội, nhưng có lẽ toàn bộ môi trường ở đây cần phải khiêm tốn hơn”.

Cùng với Fiorentina và AEK Larnaca, còn có 4 đội bóng khác toàn thắng sau 2 lượt trận đầu tiên. Celje (Slovenia) giành chiến thắng 2-0 tại Shamrock Rovers (CH Ailen). Đội bóng Thuỵ Sĩ, Lausanne-Sport thắng 1-0 tại Hamrun Spartans (Malta). Samsunspor (Thổ Nhĩ Kỳ) đánh bại Dynamo Kyiv (Ukraine) 3-0 và Mainz 05 (Đức) thắng 1-0 trước Zrinjski Mostar (Bosnia and Herzegovina).

Ở một diễn biến khác, AEK Athens đã đè bẹp Aberdeen với tỷ số 6-0 nhờ cú đúp của tiền đạo Aboubakary Koita đến từ Mauritania. Kết quả đưa đại diện Hy Lạp lên vị trí thứ 12. Ngược lại Aberdeen, một đội bóng Scotland, đã phải chịu thất bại nặng nề nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu kể từ khi ra mắt tại đấu trường châu lục vào năm 1967, và hiện xếp chót bảng khi là 1 trong 7 đội chưa có điểm số nào.

Trận đấu giữa Rijeka và Sparta Prague đã bị tạm dừng do mưa lớn sau 12 phút tại Croatia. Trận đấu được tiếp tục sau 2 giờ nhưng bị hủy bỏ sau hiệp một và bị hoãn lại đến thứ Sáu.

