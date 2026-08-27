U23 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam được tiếp sức trước thềm ASIAD 2026

U23 Việt Nam và đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam nhận được sự động viên tinh thần trước ngày lên đường sang Nhật Bản tham dự ASIAD 2026.

HLV Hoàng Văn Phúc và HLV Thạch Bảo Khanh thay mặt đội tuyển nữ và đội tuyển U23 Việt Nam nhận quà từ nhà tài trợ

Chiều 27-8 tại Hà Nội, LĐBĐ Việt Nam (VFF) phối hợp cùng Herbalife tổ chức chương trình “Tiếp lửa bóng đá Việt Nam”.

Tại chương trình, đại diện VFF gửi lời chúc tới ban huấn luyện và các cầu thủ, đồng thời kỳ vọng hai đội tuyển duy trì tinh thần đoàn kết, tự tin và nỗ lực trong từng trận đấu. Đại diện ban huấn luyện cũng chia sẻ về quá trình chuẩn bị, những mục tiêu chuyên môn và quyết tâm của các cầu thủ trước ngày lên đường.

Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú phát biểu tại buổi gặp mặt

Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cho biết, việc động viên trước các giải đấu lớn mang ý nghĩa quan trọng đối với cầu thủ. “VFF chúc đội tuyển nữ Việt Nam và U23 Việt Nam thi đấu tự tin, đoàn kết và nỗ lực hết mình tại ASIAD 2026”.

Hiện, đội tuyển nữ Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tập trung tại Hà Nội từ ngày 7 đến 30-8, trước khi sang Trung Quốc tập huấn từ ngày 31-8 đến 6-9.

Tại đây, đội dự kiến thi đấu hai trận giao hữu nhằm hoàn thiện đội hình và chiến thuật. Môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 14-9 đến 2-10. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Mục tiêu của đội là cạnh tranh tấm vé vào tứ kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo VFF và nhà tài trợ

U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh sẽ thi đấu tại ASIAD 2026 từ ngày 15-9 đến 3-10. U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait.

HƯƠNG NGUYỄN