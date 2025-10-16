U23 Việt Nam gặp lại các nhà vô địch châu Á tại giải giao hữu ở Trung Quốc

Nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc tổ chức giải tứ hùng U23 quốc tế diễn ra vào tháng 11 tới đây. Giải đấu có sự tham dự của các đội U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc, U23 Uzbekistan và đội chủ nhà U23 Hàn Quốc.

Tham dự giải đấu này vào tháng 11 cũng là cơ hội quý giá cho U23 Việt Nam rèn binh chuẩn bị cho SEA Games 33. Thời điểm ấy, khả năng HLV Kim Sang-sik chưa thể dẫn dắt U23 Việt Nam do cùng đội tuyển Việt Nam di chuyển sang Lào thi đấu lượt 5 vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trợ lý Đinh Hồng Vinh vẫn là ứng viên sáng giá để được trao nhiệm vụ nắm đội U23 Việt Nam tham dự giải giao hữu này.

Những năm gần đây, LĐBĐ Trung Quốc thường tổ chức các giải giao hữu và đội U23 Việt Nam thường xuyên được mời sang tham dự, cọ xát với các đối thủ chất lượng. Hồi tháng 8 vừa qua tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và CFA đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển bóng đá giai đoạn 2025–2028. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch CFA, Song Kai đại diện hai Liên đoàn đã đặt bút ký kết, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nền bóng đá.

Trong 3 đối thủ mà U23 Việt Nam sẽ so tài, đáng gờm nhất là U23 Uzbekistan, đội có thành tích rất tốt ở các kỳ tham dự VCK U23 châu Á gần đây, trong đó có trận thắng U23 Việt Nam trong trận chung kết châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc) vào năm 2018. U23 Uzbekistan hiện cũng đang là đương kim vô địch U23 châu Á.

CAO TƯỜNG