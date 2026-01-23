U23 Trung Quốc hướng đến mục tiêu làm nên lịch sử

Các cầu thủ trẻ Trung Quốc đang đến thật gần với Cúp vô địch U23 châu Á 2026 khi còn 1 “ải” khó khăn khác phải vượt qua là các nhà đương kim vô địch Nhật Bản trong trận chung kết vào lúc 22 giờ ngày 24-1.

HLV Puche của U23 Trung Quốc. Ảnh: AFC

Hành trang mà U23 Trung Quốc đem đến trận chung kết thực sự ấn tượng, đủ để làm cho các cầu thủ U23 Nhật Bản phải kiêng dè. Đội bóng này đã không bị thủng lưới bàn nào sau 5 trận thi đấu, bên cạnh đó là tinh thần đang lên cao sau khi thắng U23 Việt Nam 3-0 ở trận Bán kết.

Phát biểu tại buổi họp báo vào chiều 23-1, HLV Puche khẳng định quyết tâm của U23 Trung Quốc trong trận chung kết được xem là lịch sử với bóng đá trẻ nước này: “Trận đấu ngày mai có ý nghĩa vô cùng quan trọng với chúng tôi. Đây sẽ là một trận đấu mang tính lịch sử. Chúng tôi muốn giành chức vô địch. Điều đó tất nhiên là rất khó nhưng hiện tại chúng tôi đã vào tới trận chung kết và có một cơ hội rất tốt. Với chúng tôi, đây là một giấc mơ vô cùng lớn”.

U23 Trung Quốc trước cơ hội làm nên lịch sử. Ảnh: AFC

Ông Puche đã gây ấn tượng với truyền thông Trung Quốc cũng như tạo bất ngờ với HLV Kim Sang-sik khi tiếp cận trận Bán kết bằng lối chơi tấn công, điều mà nhiều người tiên đoán họ sẽ đá phòng ngự như những trận đấu trước đó. Sự điều chỉnh trên đã gây bất ngờ cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha úp mở việc sẽ gây bất ngờ cho U23 Nhật Bản qua chia sẻ: “Ngày mai, mọi người sẽ được chứng kiến chiến thuật của U23 Trung Quốc. Khoảng cách giữa Trung Quốc và bóng đá Nhật Bản là rất lớn, chúng tôi cần đối mặt với thực tế. Đây là bóng đá chuyên nghiệp và toàn đội sẽ cùng nhau nỗ lực, hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ như trước đây”.

“Trận chung kết, chúng tôi biết rõ mình sẽ phải đối mặt với đối thủ như thế nào. Nhật Bản là một đội tuyển có sức mạnh tổng thể rất lớn, không chỉ ở châu Á mà còn ở cấp độ World Cup, đó là thực tế. Đội tuyển Nhật Bản từng đánh bại nhiều dội mạnh như Tây Ban Nha, Brazil, Đức", ông Puche thận trọng khi nói về sức mạnh của U23 Nhật Bản. Dù vậy, ông tin tưởng các học trò sẽ làm được điều bất ngờ trong trận này, đó là điều luôn đồng hành với bóng đá: “Toàn đội sẽ chiến đấu với quyết tâm cao nhất. Chúng tôi hiểu rõ khoảng cách thực tế, nhưng bóng đá luôn chứa đựng những điều không thể đoán trước, và chúng tôi sẽ nỗ lực để tạo ra điều đặc biệt”

HLV Go Oiwa. Ảnh: AFC

Trong khi đó HLV của U23 Nhật Bản Go Oiwa thận trọng nói: “"Dù chúng tôi là nhà vô địch ở giải đấu trước, nhưng lứa cầu thủ lần này hoàn toàn khác. Tôi luôn nói rằng các cầu thủ trẻ này đang trưởng thành vượt bậc qua từng trận đấu. Tôi muốn họ thể hiện sự trưởng thành đó một cách mạnh mẽ nhất trong trận chung kết để cùng nhau tận hưởng niềm vui chiến thắng”.

Ông đánh giá cao hàng thủ của U23 Trung Quốc qua thành tích chưa để thủng lưới sau 5 trận đấu: ““Việc U23 Trung Quốc sở hữu hàng phòng ngự cực kỳ chắc chắn và vượt qua một hành trình khắc nghiệt để có mặt tại đây là điều rất đáng nể. Chúng tôi dành sự tôn trọng và đánh giá rất cao kỷ luật chiến thuật của họ. Phải có nỗ lực tột cùng mới giúp chúng tôi xuyên phá được hệ thống phòng ngự của họ”.

CAO TƯỜNG