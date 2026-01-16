U23 Nhật Bản nhọc nhằn vào Bán kết

Những tưởng các cầu thủ Nhật Bản sẽ có trận Tứ kết dễ dàng trước U23 Jordan vốn không được đánh giá cao hơn. Nhưng phải nhờ đến loạt sút luân lưu cùng tài năng của thủ môn Akara, Nhật Bản mới kịp ghi tên ở vòng Bán kết.

Jordan bất ngờ với bàn thắng dẫn trước. Ảnh:AFC

Đội bóng xứ Hoa Anh Đào nhập cuộc tốt hơn và tạo thế trận lấn lướt, nhiều pha dứt điểm cầu môn về phía khung thành Jordan nhưng không thắng được hàng thủ vững vàng của đội bóng vùng Tây Á.

Thậm chí phút 30, Nhật Bản còn để lọt lưới trước từ pha phản công sắc bén của Jordan được Ali Azaizeh dứt điểm thành công. Nhật Bản gia tăng sức ép và mãi đến phút 50 mới có bàn gỡ 1-1 do công Furuya.

Bất phân thắng bại sau 90 phút, hai đội vào 30 phút hiệp phụ và phải phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu 11m. Ở loạt sút cân não này, sự xuất sắc của thủ môn Akara đã giúp Nhật Bản giành chiến thắng 4-2 chung cuộc. Thắng trận này, Nhật Bản giành vé đầu tiên vào Bán kết và sẽ gặp đội thắng của cặp Hàn Quốc - Australia.

CAO TƯỜNG