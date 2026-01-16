Bóng đá trong nước

U23 Nhật Bản nhọc nhằn vào Bán kết

SGGPO

Những tưởng các cầu thủ Nhật Bản sẽ có trận Tứ kết dễ dàng trước U23 Jordan vốn không được đánh giá cao hơn. Nhưng phải nhờ đến loạt sút luân lưu cùng tài năng của thủ môn Akara, Nhật Bản mới kịp ghi tên ở vòng Bán kết.

Jordan bất ngờ với bàn thắng dẫn trước. Ảnh:AFC
Jordan bất ngờ với bàn thắng dẫn trước. Ảnh:AFC

Đội bóng xứ Hoa Anh Đào nhập cuộc tốt hơn và tạo thế trận lấn lướt, nhiều pha dứt điểm cầu môn về phía khung thành Jordan nhưng không thắng được hàng thủ vững vàng của đội bóng vùng Tây Á.

Thậm chí phút 30, Nhật Bản còn để lọt lưới trước từ pha phản công sắc bén của Jordan được Ali Azaizeh dứt điểm thành công. Nhật Bản gia tăng sức ép và mãi đến phút 50 mới có bàn gỡ 1-1 do công Furuya.

IMG_5431.jpeg

Bất phân thắng bại sau 90 phút, hai đội vào 30 phút hiệp phụ và phải phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu 11m. Ở loạt sút cân não này, sự xuất sắc của thủ môn Akara đã giúp Nhật Bản giành chiến thắng 4-2 chung cuộc. Thắng trận này, Nhật Bản giành vé đầu tiên vào Bán kết và sẽ gặp đội thắng của cặp Hàn Quốc - Australia.

CAO TƯỜNG

Từ khóa

Ali Azaizeh Phút 30 Phút 50 Jordan Bất phân thắng bại Tây Á Lọt lưới Lấn lướt Cầu môn Cân não

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn