U23 Nhật Bản lần thứ hai liên tiếp vào chung kết

Thắng U23 Hàn Quốc ở trận bán kết 1 với tỷ số 1-0, U23 Nhật Bản giành vé đầu tiên vào trận chung kết để sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch giải U23 châu Á.

Nhật Bản đến gần với danh hiệu vô địch lần thứ 3 sau chiến thắng trước Hàn Quốc ở bán kết. Ảnh: AFC

Hai đội khởi đầu trận đấu với lối chơi chặt chẽ khi không xa lạ gì nhau. U23 Nhật Bản chủ động kiểm soát tốt ở khu trung tuyến, trong khi hai tiền vệ trung tâm của U23 Hàn Quốc lùi khá thấp theo ý đồ phòng ngự phản công chờ cơ hội để các tiền đạo “ra đòn”.

Trước thế trận như trên, hàng tiền vệ Nhật Bản sớm tạo sức ép bên phần sân đối phương với các bài tấn công đa dạng, nhiều phen tạo sóng gió cho vòng 16m50 của Hàn Quốc. Các cầu thủ trẻ xứ Kim Chi vất vả trong việc tổ chức phòng ngự, mãi đến phút 25 mới thực hiện pha dứt điểm cầu môn đầu tiên từ cú đánh đầu của Kim Yong-hak nhưng bị thủ môn Nhật Bản kịp cứu thua.

Mãi đến phút 36, Nhật Bản mới khơi thông thế bế tắc. Từ pha phối hợp đá phạt góc ở biên phải, Nagano đánh đầu cực mạnh, thủ môn Hong Seong-min kịp đẩy bóng giải vây nhưng ngay sau đó Koizumi kịp ập vào đá bồi cận thành ghi bàn cho đội nhà. Dẫn bàn trước, các cầu thủ Nhật Bản tiếp tục gây sức ép lớn bên phần sân đối phương nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ hai khi mà hàng thủ Hàn Quốc phần nào mất tập trung sau bàn thua.

Sang đầu hiệp hai, Hàn Quốc cố gắng đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm bàn gỡ, hầu hết được kết thúc bằng những cú sút xa trước hàng phòng ngự kín kẽ của Nhật Bản. Trong quãng thời gian ấy, Hàn Quốc suýt có bàn gỡ từ cú sút xa đẹp mắt của Jang Seok-Hwan ở phút 58, bóng bật vào điểm nối giữa xà ngang và cột dọc khung thành Nhật Bản

Nhật Bản thay liền 4 cầu thủ vào phút 66 để tiếp tục màn đấu thể lực khi Hàn Quốc tăng tốc tấn công. Hàng phòng ngự Nhật Bản tổ chức kèm người, bọc lót tốt đã không tạo nhiều cơ hội cho đối phương thâm nhập sâu vào vòng 16m50. Dù giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn ở hiệp hai, nhưng sự thiếu sắc bén ở hàng tấn công đã làm cho những nỗ lực của Hàn Quốc bất thành, chấp nhận thất bại 0-1 và đi tranh hạng Ba.

Trong khi Nhật Bản vào chung kết và sẽ gặp đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa Việt Nam và Trung Quốc. Giải đấu này các cầu thủ trẻ Nhật Bản đã thể hiện sức mạnh khi đã có 2 lần đăng quang, lần gần nhất là chiến thắng trước Uzbekistan vào năm 2024.

QUỐC CƯỜNG